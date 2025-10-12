Лукашенко посоветовал Зеленскому договориться

Павел Зарубин и Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Белорусский президент Александр Лукашенко посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «сесть и договориться» о мирном урегулировании конфликта. Об этом он рассказал в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

По словам Лукашенко, «соседи» Украины с Запада готовы «оттяпать» часть ее территории — «там замес очень серьезный» — а на Зеленского было оказано «мощнейшее давление».

«Счастье ему на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств. Потому надо сесть и договориться», — сказал он.

По мнению Лукашенко, проблема в урегулировании ситуации вокруг Украины во многом состоит в самом Зеленском. «Мы получаем массу информации, что здесь дело не в США, которые очень хотят продвижения, не в России, которая готова к движению, и не в европейских лидерах», — пояснил белорусский лидер.

«Я думаю, что он [Зеленский] поймет», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявлял, что «руководителям трех славянских государств» пора договориться об окончании «непонятной войны».