Politico описало способ Орбана помочь Трампу через кредит Украине

Благодаря Орбану Трамп сможет отказаться от участия США в выдаче Украине кредита за счет замороженных активов России. Москва назвала передачу доходов воровством

Виктор Орбан (Фото: Carl Court / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует сорвать выделение кредитов Украине на общую сумму $50 млрд, которые США, Европейский союз и лидеры стран G7 предложили Киеву, чтобы помочь кандидату в президенты Соединенных Штатов Дональду Трампу выиграть выборы, пишет Politico.

Как уточняет издание, если Украина не получит кредит, то Трамп сможет пообещать своим избирателям не давать Киеву ни цента из американского бюджета. Венгрия настаивает, что не согласится на выплаты, пока в США не закончатся выборы. Они пройдут в начале ноября. В случае победы Трамп сможет отказаться от участия в финансировании Украины.

В то время как многие западные лидеры выступают за продление санкций против России, венгерский премьер-министр выступает против. Как сообщил газете европейский дипломат на условиях анонимности, «мы давим, но Орбан пока не сдается». Согласно правилам Евросоюза, все 27 стран-союзников должны принять решение единогласно.

Орбан называет Трампа своим другом. В октябре он выразил ему поддержку и пообещал отпраздновать победу республиканца на выборах шампанским. Он отметил, что в администрации Венгрии откроют несколько бутылок, если «Трамп вернется». После того, как на Трампа попытались совершить два покушения, Орбан написал на своей странице в X, что венгры молятся за экс-президента.

9 октября послы Евросоюза одобрили Украине выделение кредита на сумму €35 млрд, обеспеченного за счет доходов от замороженных активов российского Центробанка. Чтобы механизм был окончательно согласован, его должен одобрить Европарламент. Ожидается, что это произойдет к концу октября, сообщил Bloomberg.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear.

Кредит от ЕС на €35 млрд составит большую часть кредита в $50 млрд, согласованного «Большой семеркой» (G7) в июне. О планах Брюсселя выделить Киеву эту сумму глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен объявила в конце сентября.

США и ЕС возьмут на себя по $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят Великобритания, Япония и Канада. Однако позже США потребовали гарантий, что российские активы останутся замороженными в Европе на длительный период, до этого заморозка активов продлевалась раз в полгода.

Власти России называют воровством передачу доходов от активов на помощь Украине. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому суды смогут использовать американское имущество в стране для компенсации ущерба от изъятия активов в США.