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Военная операция на Украине ,  
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Послы ЕС одобрили Украине кредит до €35 млрд за счет активов России

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Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Послы стран ЕС согласовали механизм выдачи Киеву кредита на €35 млрд, который будет гаситься за счет доходов от замороженных активов ЦБ, его еще должен одобрить Европарламент. Москва называет такие действия воровством
Фото: Rob Stothard / Getty Images
Фото: Rob Stothard / Getty Images

Послы стран — членов Евросоюза предварительно согласовали механизм выделения Киеву кредита на сумму €35 млрд ($38,3 млрд), обеспеченного за счет доходов от замороженных активов российского Центробанка, сообщило венгерское председательство в Совете ЕС в соцсети X.

«Послы договорились начать письменную процедуру для утверждения ряда юридических документов по использованию доходов от замороженных российских активов для обслуживания и выплат кредитов: положения о создании механизма кредитного сотрудничества для предоставления макрофинансовой помощи Украине», — сказано в сообщении.

Чтобы механизм был окончательно согласован, его должен одобрить Европарламент. Ожидается, что это произойдет к концу октября, передает Bloomberg.

Кредит от ЕС на €35 млрд составит большую часть кредита в $50 млрд, согласованного «Большой семеркой» (G7) в июне. О планах Брюсселя выделить Киеву эту сумму глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен объявила в конце сентября.

Предполагалось, что США и ЕС возьмут на себя по $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят Великобритания, Япония и Канада. Однако позже США потребовали гарантий, что российские активы останутся замороженными в Европе на длительный период (заморозка активов продлевалась раз в полгода). В итоге окончательное решение о выделении средств Киеву так и не было принято.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

По результатам прошлого года депозитарий Euroclear, где сосредоточено большинство активов, получил с них доходы в размере €4,4 млрд, а с начала этого — еще €1,6 млрд. По оценкам собеседников Financial Times, общая прибыль к 2027-му может достичь €20 млрд.

ЕС еще в мае одобрил передачу доходов от замороженных российских активов Украине. Первый транш в размере €1,4 млрд поступил в Европейский фонд мира в конце августа. Этот фонд занимается поставками артиллерийских боеприпасов и средств ПВО, также средства из него впервые были переданы на закупки у украинской оборонной промышленности.

Российские власти называют воровством передачу доходов от активов на помощь Украине. «Это незаконные действия. Они обязательно будут иметь юридические последствия», — обещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия активов в США.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Евросоюз кредит Военная операция на Украине
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