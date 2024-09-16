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Выборы президента США ,  
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Премьер Венгрии заявил об угрозе для жизни Трампа до победы на выборах

Премьер Венгрии Орбан: Трамп будет в опасности вплоть до победы на выборах
Сюжет
Выборы президента США
Сюжет
Покушения на Трампа
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Claudia Greco / Reuters)

Жизнь кандидата в президенты США, республиканца Дональда Трампа будет в опасности, пока он не выиграет выборы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем X.

Так он прокомментировал попытку покушения на Трампа, произошедшую 15 сентября. Это уже второе покушение на кандидата в президенты за кампанию.

«Очевидно, что жизнь президента Трампа в опасности, до его победы. Мы молимся за вас, господин президент!» — написал Орбан.

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15 сентября рядом с гольф-клубом Трампа сотрудники Секретной службы открыли огонь после того, как один из них увидел высунутый из кустов ствол огнестрельного оружия. В это время сам кандидат в президенты играл в гольф. Подозреваемый в попытке покушения — по данным Fox News и CNN, речь идет о Райане Уэсли Руте — находился в нескольких сотнях метров от политика. После того как его заметила Секретная служба, он бросил оружие и уехал, но позже его удалось задержать.

Согласно профилю Рута на LinkedIn, он учился в университете в Северной Каролине, примерно в 2018 году переехал на Гавайи. Рут владеет строительной фирмой Camp Box Honolulu. Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявил о готовности участвовать в боях на стороне Вооруженных сил Украины.

Экс-президент после произошедшего вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Он сообщил, что цел и невредим, и подчеркнул, что «никогда не сдастся».

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Дональд Трамп США Венгрия Виктор Орбан покушение на убийство
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик
31 мая 1963 года

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