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Выборы президента США ,  
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Трамп призвал казнить мигрантов за убийство граждан США

Сюжет
Выборы президента США

За убийство граждан США мигрантов должны приговаривать к смертной казни, такое мнение высказал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на выступлении в городе Рино (штат Невада). Его слова передает телерадиокомпания NBC.

«Я призываю к смертной казни любого мигранта, который убьет американского гражданина или сотрудника правоохранительных органов», — сказал Трамп.

В тот же день бывший президент США выдвинул такое же предложение во время своего митинга в Авроре, штат Колорадо. Он заявил, что «спасет» город, который он охарактеризовал как «захваченный и завоеванный» нелегальными мигрантами.

Трамп заявил о «плохих генах» в США из-за совершавших убийства мигрантов
Общество
Дональд Трамп

Ранее в августе Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах он отменит мораторий американского Минюста на смертную казнь.

Трамп известен своей жесткой риторикой по отношению к приезжим, он считает мигрантов в США угрозой жизни и безопасности американцев. Так, в сентябре Трамп во время дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис обвинил мигрантов в Спрингфилде, штат Огайо, в том, что «едят домашних животных людей, которые там живут». Затем он заявил, что из этого города массово депортируют гаитян, которые этим занимались.

В октябре экс-президент США заявил, что многие среди прибывших в США мигрантов — преступники, они принесли с собой «плохие гены», и теперь это у них в крови. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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