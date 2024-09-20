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Война санкций ,  
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Фон дер Ляйен объявила о намерении дать Украине кредит на €35 млрд

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Война санкций
В июне G7 договорились выделить Украине кредит на $50 млрд за счет доходов от российских активов. Однако из-за требования США о заморозке активов на длительный период ЕС решил выделить средства самостоятельно, но в меньшем размере
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Евросоюз намерен выделить Киеву кредит на €35 млрд, что составит большую часть от согласованного ранее G7 кредита в $50 млрд, сообщила в соцсети Х глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Это еще один крупный вклад ЕС в восстановление Украины», — написала она.

В июне лидеры G7 договорились предоставить Украине кредит в размере $50 млрд, который будет погашен за счет доходов от российских замороженных активов.

Предполагалось, что США и ЕС возьмут на себя по $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят Великобритания, Япония и Канада. Однако позже США потребовали гарантий, что российские активы останутся замороженными в Европе на длительный период (в настоящее время заморозка активов продлевается раз в полгода). В итоге окончательное решение о выделении средств Киеву так и не было принято.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

По результатам прошлого года депозитарий Euroclear, где сосредоточено большинство активов, получил с них доходы в размере €4,4 млрд, а с начала этого — еще €1,6 млрд. По оценкам собеседников Financial Times, общая прибыль к 2027-му может достичь €20 млрд.

ЕС начал передавать Украине доходы от замороженных российских активов
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

ЕС еще в мае одобрил передачу доходов от замороженных российских активов Украине. Первый транш в размере €1,4 млрд поступил в Европейский фонд мира в конце августа. Этот фонд занимается поставками артиллерийских боеприпасов и средств ПВО, также средства из него впервые были переданы на закупки у украинской оборонной промышленности. Всего с начала конфликта государства — члены ЕС выделили на поддержку Украины около €118 млрд, включая около €43,5 млрд военной поддержки, говорил на этой неделе первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

Российские власти называют воровством передачу доходов от активов на помощь Украине. «Это незаконные действия. Они обязательно будут иметь юридические последствия», — пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин ранее также подписал указ, который позволяет судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия активов в США.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Урсула фон дер Ляйен Военная операция на Украине кредит российские активы санкции
Урсула фон дер Ляйен фото

Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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