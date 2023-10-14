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Палестино-израильский конфликт ,  
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Sky News раскрыл содержание секретных документов боевиков ХАМАС

Sky News раскрыл детали плана ХАМАС по атаке на кибуц Мефалсим
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Телеканал ссылается на пачку документов с грифом «Совершенно секретно», обнаруженных израильскими солдатами и сотрудниками экстренных служб у убитых боевиков и датированных октябрем 2022 года
Кибуц&nbsp;Мефалсим, Израиль
Кибуц Мефалсим, Израиль (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Палестинская группировка ХАМАС могла планировать атаку на Израиль с захватом заложников еще с октября прошлого года, в том числе нападение на кибуц Мефалсим, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на документы, найденные у убитых боевиков.

Пачка документов с грифом «Совершенно секретно» была обнаружена израильскими солдатами и сотрудниками экстренных служб, они датированы октябрем 2022 года. Речь идет о восьми страницах на арабском языке. Sky News показал документы экспертам, которые заявили, что, они, скорее всего, подлинные. На первой странице изображена эмблема, используемая военным крылом ХАМАС — «Бригадами аль-Кассам». Это то же изображение, что и на других документах ХАМАС и в телеграм-канале группировки, указывает телеканал.

Четыре страницы были опубликованы в телеграм-канале волонтеров South First Responders, остальные были переданы Sky News, в них содержалась информация о планах ХАМАС напасть на кибуц Мефалсим, расположенный недалеко от сектора Газа. Однако этот план провалился: боевики были отброшены местными силами, сообщает канал.

Согласно документам, на кибуц должны были напасть два отряда боевиков ХАМАС из пяти человек каждый во главе с командиром. Предполагалось, что это нападение станет «фазой А» атаки группировки на Израиль. В документах также описывались планы взять солдат в плен и захватить заложников среди мирных жителей, а затем начать переговоры.

Один из отрядов должен был пробить брешь в заграждениях, а другие должны были вести артиллерийский огонь. Документы, в частности, содержат указания о том, что потребуется, чтобы перекусить проволоку, и сколько времени понадобится, чтобы прорваться через заграждения. При этом боевиков предупреждают, что израильские войска, дислоцированные поблизости, могут прибыть в кибуц «в течение трех — пяти минут».

14 октября телеканал NBC News со ссылкой на найденные секретные документы ХАМАС также сообщил, что группировка разработала план атаки на начальные школы и молодежный центр в кибуце Кфар-Саад, боевики планировали «убить как можно больше людей», захватить заложников и увезти их в сектор Газа.

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Израиль перешел в состояние войны с ХАМАС после нападения группировки на его территорию. Начальник Генштаба Герци Халеви признал, что армия не смогла обеспечить безопасность страны 7 октября, когда ее атаковали отряды ХАМАС. Министр обороны Йоав Галант заявил, что события, подобные тому, что произошло 7 октября, не случались с еврейским народом с 1945 года. Он рассказал, что посетил кибуц Беэри, который был построен пережившими холокост евреями, и в домах видел тела сожженных заживо. «Дети были связаны и застрелены в голову, наши солдаты — обезглавлены», — сказал Галант. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить каждого боевика ХАМАС.

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Елена Чернышова
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