NBC сообщил о планах атак ХАМАС на школы в приграничных районах Израиля
ХАМАС в ходе нападения на Израиль планировал атаки на школы и молодежный центр, сообщает NBC News со ссылкой на секретные документы, найденные у тел боевиков израильскими службами быстрого реагирования и переданные телеканалу.
Из документов следует, что у ХАМАС были подробные планы атак по указанным объектам в кибуце (общине) Кфар-Саад, чтобы «убить как можно больше людей», захватить заложников (в том числе школьников) и быстро переправить их в сектор Газа. Планы были подробными, в том числе там были указаны места сбора групп атакующих и то, как они должны были продвигаться к кибуцу.
Число погибших в Кфар-Сааде еще устанавливают.
Израильские чиновники отметили, что более масштабное число документов показывает, что ХАМАС собирал информацию о каждом кибуце на границе с сектором Газа и для каждого составлял план нападения, они включали убийства женщин и детей.
Кфар-Саад, как отмечает NBC News, находится рядом с кибуцем Кфар-Аза, который тоже подвергся нападению. Ранее в этом кибуце побывали журналисты, которые сообщили об обнаружении там большого числа тел, в том числе десятков убитых детей. Кроме того, там были найдены трупы боевиков ХАМАС.
Эти общины находятся на юге Израиля, которая граничит с сектором Газа. 7 октября, в день начала войны ХАМАС с Израилем, боевики смогли прорвать границу — заграждения взрывали, а затем расширяли бреши бульдозерами — и напали на приграничные поселения израильтян. Многие жители были убиты, кого-то увезли как заложников в сектор Газа.
В этом же районе проходил музыкальный фестиваль Nature Party. Его участники тоже подверглись нападению боевиков, часть из них погибли, часть были похищены.
ХАМАС отрицал, что причастен к убийствам детей и нападениям на мирных жителей.
Контроль над границей Израиль восстановил 9 октября. 13 октября армия страны провела рейды на территории сектора Газа «в попытке исключить угрозу со стороны террористов» и с целью собрать информацию, которая поможет найти заложников.
По последним данным, в результате ударов ХАМАС в Израиле погибли более 1,3 тыс. человек, ранения получили свыше 3,4 тыс. Атаки Израиля по сектору Газа привели к гибели 1,9 тыс. человек, еще свыше 7,6 тыс. получили ранения.
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