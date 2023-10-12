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Палестино-израильский конфликт ,  
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Галант назвал нападение ХАМАС серьезным ударом и сравнил с 1945 годом

Глава Минобороны Галант заявил, что тысячи террористов вторглись в Израиль
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Глава Минобороны рассказал, что посетил кибуц Беэри, который был построен пережившими Холокост евреями, и в домах видел их тела, сожженные заживо. «Дети были связаны и застрелены в голову, наши солдаты обезглавлены», — сказал он
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что события, подобные тому, что произошло 7 октября, не случались с еврейским народом с 1945 года. Об этом он сказал на встрече с коллегами из стран НАТО, его слова приводит Haaretz.

«Девочек жестоко насиловали, истекающих кровью детей тащили в Газу. Музыкальный фестиваль превратился в беспорядочную кровавую баню», — сказал Галант.

Глава Минобороны рассказал, что посетил кибуц Беэри, который был построен пережившими Холокост евреями. «Я ходил по домам и видел тела наших пионеров, переживших Холокост, которые были сожжены заживо. Дети были связаны и застрелены в голову, наши солдаты были обезглавлены», — сообщил он.

Галант отметил, что стране был нанесен серьезный удар, но попросил «не заблуждаться», так как «2023 год — это не 1943-й». «Государство Израиль — сильное, единое и могущественное. Наши военно-воздушные силы уничтожают штаб-квартиру ХАМАС, бомбят террористическую инфраструктуру и уничтожают оружейные заводы. Это война за наше будущее на Ближнем Востоке», — подчеркнул министр, выразив уверенность, что Израиль победит.

Он назвал нападение на Израиль «самой ужасной террористической атакой, которую когда-либо видел мир». По его словам, тысячи террористов вторглись в страну, чтобы «разрушать, убивать, грабить и резать». ХАМАС будет сметен с лица земли, пообещал глава Минобороны.

Израиль перешел в состояние войны, после того как ХАМАС начал ракетные атаки на страну со стороны сектора Газа, его отряды вторглись в приграничные районы на юге и захватили заложников. 10 октября Галант объявил, что армия начала полномасштабное наступление, после которого «Газа никогда не будет прежней».Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль сражается «всеми силами, на всех фронтах», и пообещал уничтожить каждого боевика ХАМАС.

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Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус со ссылкой на данные судмедэксперта, посетившего Беэри, в четверг сообщил, что боевики ХАМАС обезглавливали детей в ходе атаки на страну.

В ХАМАС накануне отвергли обвинения в убийстве детей и нападениях на мирных жителей в Израиле. Об убийстве по меньшей мере около 40 детей в кибуце Кфар-Аза, недалеко от сектора Газа, сообщала, в частности, корреспондент израильского телеканала i24news Николь Зедек со ссылкой на солдат.

Израильская сторона также заявляла об обнаружении около 260 тел на месте проведения музыкального фестиваля Nature Party, который проходил в кибуце Реим, также недалеко от сектора Газа. Часть посетителей фестиваля была взята ХАМАС в заложники и увезена в сектор Газа.

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Елена Чернышова
Израиль ХАМАС Минобороны
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