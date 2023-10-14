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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Politico узнала об опасениях США насчет вторжения Азербайджана в Армению

Politico: США опасаются насчет вторжения Азербайджана в южную Армению
Сюжет
Конфликт в Нагорном Карабахе
Госсекретарь Блинкен допустил, что в ближайшие недели Азербайджан может вторгнуться в южную Армению — в этой части должен проходить Зангезурский коридор из основной части Азербайджана в эксклав Нахичевань
Фото: David Ghahramanyan / Reuters
Фото: David Ghahramanyan / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил группу законодателей на прошлой неделе о существовании рисков вторжения Азербайджана в Армению, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Собеседники главы Госдепартамента спросили его насчет возможных мер против Баку из-за его операции в Нагорном Карабахе 19-20 сентября. Блинкен сказал, что Вашингтон изучает возможности привлечь азербайджанскую сторону к ответственности, а также допустил, что есть возможность вторжения Азербайджана в южную Армению в ближайшие недели.

Южная часть Армении расположена между основной частью Азербайджана и его эксклавом Нахичеванью. Через эту часть Армении может пройти Зангезурский коридор длиной около 40 км для соединения Нахичевани и Азербайджана. Такая договоренность была заложена в трехстороннее соглашение 2020 года, после окончания второй войны в Карабахе.

Проект Зангезурского коридора обсуждается уже давно. В конце сентября в Нахичевани прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые подняли в том числе и эту тему. Эрдоган тогда допустил, что коридор из Азербайджана в эксклав может пройти через Иран, а не Армению. Тегеран ранее выступал против принуждения Еревана к открытию коридора по армянской территории.

Итогом сентябрьской «антитеррористической операции» Азербайджана стало заключение соглашения о прекращении огня по предложению российских миротворцев, которые находились в непризнанной республике после конфликта 2020 года. Соглашение также включало пункты о разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции жителей региона в составе Азербайджана.

Армения не участвовала в формировании соглашения и отрицала, что в Карабахе присутствовали армянские военные.

Республика Нагорный Карабах перестанет существовать с 1 января будущего года. Жителям посоветовали изучить условия реинтеграции, предложенные Баку. Регион покинули свыше 100 тыс. армян.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Армения Азербайджан США Энтони Блинкен
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