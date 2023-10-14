Politico узнала об опасениях США насчет вторжения Азербайджана в Армению
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил группу законодателей на прошлой неделе о существовании рисков вторжения Азербайджана в Армению, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Собеседники главы Госдепартамента спросили его насчет возможных мер против Баку из-за его операции в Нагорном Карабахе 19-20 сентября. Блинкен сказал, что Вашингтон изучает возможности привлечь азербайджанскую сторону к ответственности, а также допустил, что есть возможность вторжения Азербайджана в южную Армению в ближайшие недели.
Проект Зангезурского коридора обсуждается уже давно. В конце сентября в Нахичевани прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые подняли в том числе и эту тему. Эрдоган тогда допустил, что коридор из Азербайджана в эксклав может пройти через Иран, а не Армению. Тегеран ранее выступал против принуждения Еревана к открытию коридора по армянской территории.
Армения не участвовала в формировании соглашения и отрицала, что в Карабахе присутствовали армянские военные.
Республика Нагорный Карабах перестанет существовать с 1 января будущего года. Жителям посоветовали изучить условия реинтеграции, предложенные Баку. Регион покинули свыше 100 тыс. армян.
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