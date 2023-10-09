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Политика ,  
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МИД объяснил, почему Москва отвергла идеи Еревана по статуту МУС

МИД: считаем присоединение Армении к статуту МУС недружественным шагом
По словам замглавы МИД России Михаила Галузина, Москва считает решения МУС неправовыми и не собирается искать пути их обхода в диалоге с Ереваном
Здание МУС
Здание МУС (Фото: icc-cpi.int)

Москва считает выдачу ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест российского руководства «абсолютно неправовым, несправедливым, политизированным» шагом и при ратификации Арменией Римского статута не будет искать пути для обхода этого решения. Об этом в интервью РБК заявил заместитель министра иностранных дел России, курирующий отношения со странами СНГ, Михаил Галузин.

«Вы цитируете предложение армянской стороны о том, чтобы на фоне абсолютно неправовых, несправедливых, политизированных действий МУС, выразившихся в издании так называемых ордеров, мы бы искали для себя какие-то способы обезопаситься от априори неправовых решений, которые мы не приемлем», — сказал он, отвечая на вопрос о предложении Армении к России заключить отдельное двухстороннее соглашение о применении статута. «В этом контексте мы считаем присоединение нашего союзника Армении к Римскому статуту на фоне наличия упомянутых ордеров абсолютно недружественным шагом. Тут я не вижу поля для диалога», — добавил Галузин.

По словам Галузина, Москва рассчитывала, что Ереван воздержится от ратификации статута. «Те же самые правила МУС допускают, что для тех стран, которые по каким-то причинам не являются подписантами Римского статута, вполне есть возможности обратиться к услугам этого суда, даже не ратифицируя Римский статут. В этой парадигме я не вижу возможностей, для того чтобы всерьез относиться к тому предложению Армении», — пояснил Галузин.

По его словам, Москва и Ереван вели консультации по этому вопросу и российская сторона «высказала определенные предложения». «Но, судя по всему, либо в Ереване над ними еще думают, либо решили не принимать», — сказал замминистра, не уточнив, что Москва предлагала Еревану.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но долгие годы не ратифицировала его: в 2004 году Конституционный суд республики постановил, что документ противоречит армянской Конституции. О ратификации статута заговорили вновь в конце 2022 года, после очередного обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном и сентябрьских ударов Баку по приграничным районам. Правительство одобрило проект закона о ратификации статута и обратилось в Конституционный суд, который 24 марта 2023 года признал, что документ Основному закону все же соответствует.

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17 марта, за несколько дней до того, как армянский Конституционный суд одобрил ратификацию статута в парламенте, палата МУС выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации на Украине». Кремль и российский МИД назвали это решение «ничтожным», подчеркнув, что юрисдикцию МУС Москва не признает.

3 октября Национальное собрание Армении Римский статут ратифицировало. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это «некорректным решением» и заявил, что Москве и Еревану «предстоят серьезные разговоры по этой теме».

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
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