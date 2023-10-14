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Палестино-израильский конфликт ,  
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ХАМАС оценил позицию Путина по конфликту с Израилем

ХАМАС оценил позицию Путина и России по конфликту с Израилем
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
ХАМАС приветствует попытки России прекратить «агрессию» против Палестины, неприятие российской стороны осады сектора Газа и нападений на гражданское население там, говорится в заявлении группировки
Палестинские беженцы, направляющиеся на юг&nbsp;сектора&nbsp;Газа
Палестинские беженцы, направляющиеся на юг сектора Газа (Фото: Ahmed Zakot / Reuters)

ХАМАС ценит российскую позицию по вопросу арабо-израильского конфликта и усилия страны по его прекращению, сообщается в заявлении палестинской исламистской группировки в телеграм-канале.

«Мы в Исламском движении сопротивления (ХАМАС) ценим позицию президента России Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской агрессии против нашего народа и его неприятия осады Газы, прекращения поставок гуманитарной помощи из нее и нападения на гражданское население там», — сказано в сообщении.

В ХАМАС добавили, что приветствуют попытки Москвы, направленные на прекращение «агрессии» против палестинского народа в секторе Газа.

Путин неоднократно высказывался по поводу ситуации на Ближнем Востоке, где уже почти неделю длится конфликт Израиля и ХАМАС. В частности, президент отмечал:

  • события на Ближнем Востоке — это «провал» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на них;
  • США не учитывали «коренные интересы палестинского народа», в частности решение ООН о создании независимого Палестинского государства;
  • возможная наземная операция Израиля в секторе Газа приведет к «неприемлемым» потерям среди гражданского населения;
  • предложения о блокаде сектора Газа неприемлемы;
  • Израиль имеет право на защиту от нападения ХАМАС.

Россия 13 октября предложила в Совете безопасности ООН проект резолюции по конфликту, который содержит призывы к прекращению огня, безопасному освобождению заложников, обеспечению гуманитарной помощи, созданию условий для эвакуации мирных жителей, а также осуждает насилие, терроризм и боевые действия против гражданских лиц.

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ХАМАС Владимир Путин Израиль сектор Газа
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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