ХАМАС оценил позицию Путина по конфликту с Израилем
ХАМАС ценит российскую позицию по вопросу арабо-израильского конфликта и усилия страны по его прекращению, сообщается в заявлении палестинской исламистской группировки в телеграм-канале.
«Мы в Исламском движении сопротивления (ХАМАС) ценим позицию президента России Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской агрессии против нашего народа и его неприятия осады Газы, прекращения поставок гуманитарной помощи из нее и нападения на гражданское население там», — сказано в сообщении.
В ХАМАС добавили, что приветствуют попытки Москвы, направленные на прекращение «агрессии» против палестинского народа в секторе Газа.
Путин неоднократно высказывался по поводу ситуации на Ближнем Востоке, где уже почти неделю длится конфликт Израиля и ХАМАС. В частности, президент отмечал:
- события на Ближнем Востоке — это «провал» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на них;
- США не учитывали «коренные интересы палестинского народа», в частности решение ООН о создании независимого Палестинского государства;
- возможная наземная операция Израиля в секторе Газа приведет к «неприемлемым» потерям среди гражданского населения;
- предложения о блокаде сектора Газа неприемлемы;
- Израиль имеет право на защиту от нападения ХАМАС.
Россия 13 октября предложила в Совете безопасности ООН проект резолюции по конфликту, который содержит призывы к прекращению огня, безопасному освобождению заложников, обеспечению гуманитарной помощи, созданию условий для эвакуации мирных жителей, а также осуждает насилие, терроризм и боевые действия против гражданских лиц.
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