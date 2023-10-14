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Bloomberg узнал о беспокойстве США из-за будущего сектора Газа

Bloomberg: США обеспокоены из-за непонимания Израилем будущего сектора Газа
Израиль должен подумать о последствиях своих действий в секторе Газа, полагают в администрации США. Путин ранее предупреждал, что возможная наземная операция ЦАХАЛ в регионе приведет к «неприемлемым» жертвам среди гражданских лиц
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

США обеспокоены тем, что у Израиля нет плана, как действовать в отношении сектора Газа после возможного вторжения туда, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией американских властей.

В администрации президента Джо Байдена считают, что Израилю следует думать не только о том, чтобы уничтожить ХАМАС, но и о последствиях вторжения в сектор Газа и том, что будет дальше. В США также обеспокоены тем, что Израиль приказал жителям сектора эвакуироваться на юг региона.

Такое требование израильская армия выдвинула в ночь 13 октября, 1,1 млн жителей (это больше чем половина населения сектора) дали сутки на то, чтобы перебраться южнее. ООН отмечала, что такое переселение приведет «к разрушительным гуманитарным последствиям».

Армия оборона Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что жители сектора должны эвакуироваться ради своей собственной безопасности, поскольку боевики ХАМАС «прячутся в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями». ЦАХАЛ обвинила палестинскую группировку в использовании гражданских лиц в качестве «живого щита».



По данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) ООН, приказу подчинились десятки тысяч палестинцев. До этого еще свыше 400 тыс. стали вынужденными переселенцами.

В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что уже нанесенные удары по сектору Газа — это «только начало», и удары будут продолжены «с беспрецедентной силой».

Россия тем временем предложила Совету безопасности ООН проект резолюции с призывом к перемирию на Ближнем Востоке. Постпред страны Василий Небензя предупредил, что эскалация конфликта угрожает началом полномасштабной войны в регионе.

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Президент Владимир Путин, комментируя возможное проведение наземной операции Израиля в секторе Газа, отмечал, что это потребует использования тяжелой техники в жилых районах и приведет «абсолютно неприемлемым» потерям среди мирных жителей.
 

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Израиль США сектор Газа
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