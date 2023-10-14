ООН: десятки тысяч палестинцев покинули свои дома в Газе после призыва Израиля

ООН заявила о десятках тысяч беженцев после призыва к эвакуации из Газы

Десятки тысяч палестинцев покинули Газу после требования израильских властей сделать это, сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) ООН.

По данным управления, по состоянию на вечер 13 октября десятки тысяч человек бежали. «До этого приказа более 400 тыс. палестинцев были вынужденными переселенцами из-за боевых действий», — уточнили в сообщении.

На территории сектора Газа по состоянию на 2023 год живут 2,1 млн человек, следует из данных справочника ЦРУ (CIA World Factbook). В крупнейшем городе Газа живут около 780 тыс. человек.

Накануне Министерство обороны Израиля и армия страны уведомили ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев из города Газа на юг в течение 24 часов.

ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в использовании мирных жителей в качестве «живого щита», потому что, по их данным, боевики палестинского движения «прячутся в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями».

Исламистское движение призвало жителей Газы игнорировать требование Израиля эвакуироваться. «У нас есть два варианта: победить эту оккупацию или умереть в своих домах», — сказал глава бюро политических и международных отношений ХАМАС Басем Наим.

По последним данным, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 1,9 тыс. человек, еще свыше 7,6 тыс. получили ранения. В результате атак ХАМАС в Израиле погибли более 1,3 тыс. человек, ранения получили свыше 3,4 тыс.