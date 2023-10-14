Россия предложила в ООН резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке

Россия предложила ООН резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке

В резолюции Израиль и сектор Газа призывают к перемирию. В документе также осуждаются насилие и терроризм, отмечена необходимость освободить заложников, обеспечить гуманитарную помощь и эвакуацию мирных жителей

Последствия атаки ХАМАС на юге Израиля (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Россия предложила в Совете безопасности ООН резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в ходе конфликта между Израилем и ХАМАС, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

«Считаем, что долгосрочное решение палестино-израильского конфликта возможно только мирными средствами. Призываем к немедленному, долгосрочному прекращению огня, которое будут уважать все стороны», — говорится в проекте резолюции.

Также в нем сказано об осуждении насилия и боевых действий в отношении гражданских лиц, актов терроризма. Резолюция призывает безопасно освободить всех заложников, обеспечить беспрепятственную передачу гуманитарной помощи и создать условия для эвакуации мирных жителей.

Как уточнил постпред России при организации Василий Небензя, Москва попросила отреагировать на проект резолюции до 19:00 (мск) субботы.

Конфликт между Израилем и сектором Газа длится уже почти неделю, они ведут массированные атаки, с каждой из сторон число жертв превысило тысячу человек. Среди погибших есть по меньшей мере четверо россиян. Президент Владимир Путин отмечал, что Израиль и сектор Газа должны минимизировать ущерб мирному населению.

Также он указывал, что события на Ближнем Востоке — это «провал» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на них. По мнению Путина, Вашингтон не учитывал «коренные интересы палестинского народа», а именно «необходимость реализации решения Совета безопасности ООН о создании независимого, суверенного Палестинского государства».



При этом глава государства говорил, что Израиль имеет право на защиту, атаку ХАМАС он назвал «беспрецедентной по своей жестокости».