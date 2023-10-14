 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Россия предложила ООН резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке

Россия предложила в ООН резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
В резолюции Израиль и сектор Газа призывают к перемирию. В документе также осуждаются насилие и терроризм, отмечена необходимость освободить заложников, обеспечить гуманитарную помощь и эвакуацию мирных жителей
Последствия атаки ХАМАС на юге Израиля
Последствия атаки ХАМАС на юге Израиля (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Россия предложила в Совете безопасности ООН резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в ходе конфликта между Израилем и ХАМАС, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

«Считаем, что долгосрочное решение палестино-израильского конфликта возможно только мирными средствами. Призываем к немедленному, долгосрочному прекращению огня, которое будут уважать все стороны», — говорится в проекте резолюции.

Также в нем сказано об осуждении насилия и боевых действий в отношении гражданских лиц, актов терроризма. Резолюция призывает безопасно освободить всех заложников, обеспечить беспрепятственную передачу гуманитарной помощи и создать условия для эвакуации мирных жителей.

Как уточнил постпред России при организации Василий Небензя, Москва попросила отреагировать на проект резолюции до 19:00 (мск) субботы.

Конфликт между Израилем и сектором Газа длится уже почти неделю, они ведут массированные атаки, с каждой из сторон число жертв превысило тысячу человек. Среди погибших есть по меньшей мере четверо россиян. Президент Владимир Путин отмечал, что Израиль и сектор Газа должны минимизировать ущерб мирному населению.

Также он указывал, что события на Ближнем Востоке — это «провал» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на них. По мнению Путина, Вашингтон не учитывал «коренные интересы палестинского народа», а именно «необходимость реализации решения Совета безопасности ООН о создании независимого, суверенного Палестинского государства».

При этом глава государства говорил, что Израиль имеет право на защиту, атаку ХАМАС он назвал «беспрецедентной по своей жестокости».

Читайте на РБК Pro
Как демонстративное потребление выдает страх бедности
Активы «Полиметалла» могут упасть в цене из-за пошлин. Что ждать от акций
Мексика заменит Китай. Как сближение с США изменит экономику страны
Ребенок не хочет идти в детский сад, что делать
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль сектор Газа ХАМАС ООН
Материалы по теме
ХАМАС заявил о готовности к обсуждению перемирия с Израилем
Политика
Лавров призвал Израиль и ХАМАС прекратить боевые действия
Политика
Египет направил Израилю и ХАМАС предложение о временном прекращении огня
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
Россия предложила ООН резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке Политика, 00:38
Число погибших в секторе Газа превысило 1,9 тыс. человек Политика, 00:15
Умерла поэтесса и нобелевский лауреат Луиза Глюк Общество, 00:05
Какие рекорды Овечкин побьет в сезоне и когда превзойдет Гретцки Спорт, 00:00
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 13 окт, 23:59
Facebook и Instagram будут удалять посты в поддержку ХАМАС Политика, 13 окт, 23:42
Посольство Ирана опровергло информацию о 99 ударах плетью для Роналду Спорт, 13 окт, 23:16
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 13 окт, 23:15
Нетаньяху заявил, что нынешние удары по Газе — «только начало» Политика, 13 окт, 23:01
CNN узнал об идее США отправить морпехов для усиления позиций у Израиля Политика, 13 окт, 23:00
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 13 окт, 22:33
Число погибших в секторе Газа после ударов Израиля выросло до 1,8 тыс. Политика, 13 окт, 22:29
Видеооператор Reuters погиб во время обстрела в Ливане Политика, 13 окт, 22:14
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 13 окт, 22:08