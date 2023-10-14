Россия предложила ООН резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке
Россия предложила в Совете безопасности ООН резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в ходе конфликта между Израилем и ХАМАС, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
«Считаем, что долгосрочное решение палестино-израильского конфликта возможно только мирными средствами. Призываем к немедленному, долгосрочному прекращению огня, которое будут уважать все стороны», — говорится в проекте резолюции.
Также в нем сказано об осуждении насилия и боевых действий в отношении гражданских лиц, актов терроризма. Резолюция призывает безопасно освободить всех заложников, обеспечить беспрепятственную передачу гуманитарной помощи и создать условия для эвакуации мирных жителей.
Как уточнил постпред России при организации Василий Небензя, Москва попросила отреагировать на проект резолюции до 19:00 (мск) субботы.
Конфликт между Израилем и сектором Газа длится уже почти неделю, они ведут массированные атаки, с каждой из сторон число жертв превысило тысячу человек. Среди погибших есть по меньшей мере четверо россиян. Президент Владимир Путин отмечал, что Израиль и сектор Газа должны минимизировать ущерб мирному населению.
Также он указывал, что события на Ближнем Востоке — это «провал» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на них. По мнению Путина, Вашингтон не учитывал «коренные интересы палестинского народа», а именно «необходимость реализации решения Совета безопасности ООН о создании независимого, суверенного Палестинского государства».
При этом глава государства говорил, что Израиль имеет право на защиту, атаку ХАМАС он назвал «беспрецедентной по своей жестокости».
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