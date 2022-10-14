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Арестович заявил, что на Украину пролился «золотой оружейный дождь»

Арестович: на Украину после ударов по инфраструктуре пролился «золотой оружейный дождь»
Украина ждет первые поставки NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от Германии уже в октябре. В Кремле заявили, что поставки западного оружия сделают конфликт «больнее и дольше» для Киева, но не изменят целей спецоперации
Система ПВО IRIS-T
Система ПВО IRIS-T (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

За последние несколько дней Украина получила от западных стран такое количество предложений о поставках вооружений, о котором «и близко не мечтала», заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Золотой дождь, оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней», — сказал он.

По словам Арестовича, Пентагон поддержал идею предоставить Украине интегрированную систему ПВО с комплексами разной дальности. Также системы противовоздушной обороны обещал передать и президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Франция, которая очень долго не хотела идти на эти разговоры. И [США] нам уже называют восемь NASAMS», — сказал Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (признан Минюстом России СМИ-иноагентом).

По словам Арестовича, поставки различных систем ПВО обсуждаются и с другими странами. «Те же самые [немецкие] IRIS-T и еще четыре, которые поставят, и неназванное количество всех других [ПВО] разной дальности, которые тоже будут поставляться. Кроме того, средства интеграции», — заявил советник.

Ранее 14 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре.

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Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры на Украине после взрыва на Крымском мосту. Президент Владимир Путин заявил, что теракт организовали спецслужбы Украины.

На фоне ракетных ударов западные страны обещали поставить Киеву новые вооружения. США выступили за создание интегрированной системы ПВО на Украине и обещали передать такие системы настолько быстро, «насколько это возможно физически». Как сообщили в Белом доме, в ближайшее время ожидаются поставки Киеву первых двух зенитных ракетных комплексов NASAMS. Помимо этого, по словам Резникова, Вашингтон уже передал Украине четыре дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.

Германия, в свою очередь, решила поставить Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T. Как пишет Spiegel, передача этой системы прошла во вторник, 11 октября, недалеко от польско-украинской границы.

Российские власти неоднократно критиковали решение западных стран поставлять оружие Киеву. «Еще раз повторяю: это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — заявил 11 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
поставки оружия Украина Алексей Арестович ракетные удары военная помощь Военная операция на Украине
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