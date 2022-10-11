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Белый дом заявил о передаче Киеву двух ЗРК NASAMS «в ближайшее время»

Кирби: в ближайшее время Киеву будут переданы первые два американских ЗРК NASAMS
Контракт на сумму более $182,2 млн с компанией — производителем NASAMS Raytheon США заключили в августе. Все комплексы планировалось передать Украине
NASAMS
NASAMS (Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС)

Соединенные Штаты рассчитывают «в самом ближайшем времени» передать Киеву первые два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он напомнил, что ранее Вашингтон объявил о намерении поставить Украине восемь таких систем. Поставки планируется осуществлять в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение американским оборонным ведомством контрактов с производителями, а не предоставление техники напрямую из запасов Пентагона.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы передать им первые два [комплекса] NASAMS. Мы считаем, что мы на пути к тому, чтобы передать [их] <...> в самом ближайшем времени», — сказал он, отказавшись назвать точную дату.

Кирби также отметил, что США продолжат обсуждать с Украиной возможность поставки ей дополнительных средств ПВО. «Мы постоянно обсуждаем с украинской стороной их потребности, и их потребности меняются. <...> Сейчас мы, конечно, опять говорим о средствах ПВО», — сказал он.

NASAMS — ЗРК для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия. В зависимости от ракет может поразить цели на расстоянии от 20 до 180 км и высоте до 21 км с максимальной скоростью 1000 м/c.

Разработка принадлежит норвежской фирме Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon.

Комплекс используют 12 стран, в том числе США, Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Оман, Литва, Индонезия, Австралия, Катар, Венгрия и еще одна неназванная страна.

США поставляют Украине вооружение с 2014 года. После начала российской военной операции объем поставок значительно возрос. В конце августа Пентагон заключил контракт на сумму более $182,2 млн с компанией — производителем NASAMS Raytheon. Все комплексы планировалось передать Украине.

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Накануне президент США Джо Байден также пообещал поставить Киеву передовые американские системы ПВО. Это произошло после массовых ракетных ударов по Украине со стороны России.

Президент России Владимир Путин, говоря о нанесении ракетных ударов по «объектам энергетики, военного управления и связи Украины», подчеркивал, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими. Так, помимо диверсии на Крымском мосту Путин обвинил украинские спецслужбы в подготовке терактов на Курской АЭС и «Турецком потоке». Серьезных последствий теракта удалось не допустить, добавил он.

11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обещание Байдена поставить Киеву современные системы ПВО затянет конфликт и сделает его «больнее», но не изменит конечного результата. «Де-факто США уже изрядно завязли в этом конфликте. По-русски говоря, знаете, уши торчат, их видно невооруженным взглядом <…> Еще раз повторяю: это делает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», — сказал он.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЗРК ракетные удары Джо Байден США
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