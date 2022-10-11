Белый дом заявил о передаче Киеву двух ЗРК NASAMS «в ближайшее время»

Кирби: в ближайшее время Киеву будут переданы первые два американских ЗРК NASAMS

Контракт на сумму более $182,2 млн с компанией — производителем NASAMS Raytheon США заключили в августе. Все комплексы планировалось передать Украине

NASAMS (Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС)

Соединенные Штаты рассчитывают «в самом ближайшем времени» передать Киеву первые два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он напомнил, что ранее Вашингтон объявил о намерении поставить Украине восемь таких систем. Поставки планируется осуществлять в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение американским оборонным ведомством контрактов с производителями, а не предоставление техники напрямую из запасов Пентагона.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы передать им первые два [комплекса] NASAMS. Мы считаем, что мы на пути к тому, чтобы передать [их] <...> в самом ближайшем времени», — сказал он, отказавшись назвать точную дату.

Кирби также отметил, что США продолжат обсуждать с Украиной возможность поставки ей дополнительных средств ПВО. «Мы постоянно обсуждаем с украинской стороной их потребности, и их потребности меняются. <...> Сейчас мы, конечно, опять говорим о средствах ПВО», — сказал он.

NASAMS — ЗРК для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия. В зависимости от ракет может поразить цели на расстоянии от 20 до 180 км и высоте до 21 км с максимальной скоростью 1000 м/c. Разработка принадлежит норвежской фирме Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon. Комплекс используют 12 стран, в том числе США, Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Оман, Литва, Индонезия, Австралия, Катар, Венгрия и еще одна неназванная страна.

США поставляют Украине вооружение с 2014 года. После начала российской военной операции объем поставок значительно возрос. В конце августа Пентагон заключил контракт на сумму более $182,2 млн с компанией — производителем NASAMS Raytheon. Все комплексы планировалось передать Украине.

Накануне президент США Джо Байден также пообещал поставить Киеву передовые американские системы ПВО. Это произошло после массовых ракетных ударов по Украине со стороны России.

Президент России Владимир Путин, говоря о нанесении ракетных ударов по «объектам энергетики, военного управления и связи Украины», подчеркивал, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими. Так, помимо диверсии на Крымском мосту Путин обвинил украинские спецслужбы в подготовке терактов на Курской АЭС и «Турецком потоке». Серьезных последствий теракта удалось не допустить, добавил он.

11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обещание Байдена поставить Киеву современные системы ПВО затянет конфликт и сделает его «больнее», но не изменит конечного результата. «Де-факто США уже изрядно завязли в этом конфликте. По-русски говоря, знаете, уши торчат, их видно невооруженным взглядом <…> Еще раз повторяю: это делает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», — сказал он.