Власти Петербурга рекомендовали медикам отказаться от поездок за рубеж

Рекомендация петербургским медикам отказаться от зарубежных командировок и поездок касается и стран СНГ. Власти города объяснили, что поездки в личных целях не под запретом

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Петербургским медикам рекомендовали отказаться от командировок и личных поездок за границу. Об этом говорится в письме главы городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца к руководителям медучреждений, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на копию документа. В комитете по здравоохранению в ответ на запрос издания пояснили, что письмо Лисовца носит рекомендательный характер и «касается в основном командировок», которые оплачиваются из бюджета. В связи с чем оно было направлено медучреждениям, там не уточнили.

В письме говорится, что руководителям и сотрудникам медучреждений «до особого распоряжения» нужно отказаться от заграничных командировок, в том числе в страны СНГ, и что такие командировки допускаются только «в исключительных случаях и по поручению губернатора».

«Относительно частных выездов за пределы территории Российской Федерации также сохраняется требование воздержаться от поездок на территории иностранных государств, за исключением стран СНГ», — сказано в документе.

«Фонтанка» также пишет, что медсестрам и врачам настоятельно рекомендовали подписать «бумагу о невыезде за пределы России, включая страны СНГ».

В комитете по здравоохранению подчеркнули, что документ был адресован учреждениям, подведомственным ему, и поэтому, например, районные поликлиники получить письмо не могли. Информацию о просьбах подписать «бумагу о невыезде» в комитете назвали «самодеятельностью отдельных учреждений, если это правда».

«Это письмо — рекомендация, обусловленная соображениями безопасности медработников, — сообщили РБК в пресс-службе комздрава Санкт-Петербурга. — Загранкомандировки согласовываются с руководством и оплачиваются за бюджетный счет. Сейчас их число сократится». В ведомстве уточнили, что запрета на поездки по личным вопросам нет.

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В Минздраве России отказались от комментариев, заявив, что это вопрос к региону.

О рекомендации петербургским медикам не выезжать за границу стало известно на фоне проходящей в России частичной мобилизации. Она введена с 21 сентября. Как сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф», все медицинские специальности являются военно-учетными, а медицинские работники могут подлежать мобилизации. «Медработников призывают согласно мобилизационным заданиям и предписаниям. Мобилизационные задания отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну», — поясняется на сайте.

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев говорил, что мобилизация медработников будет проходить «спокойно, без аврала и в понятном режиме», пишет «Коммерсантъ». По словам депутата, в войска призовут не более 3 тыс. человек, в первую очередь это будут выпускники военно-медицинских вузов с подготовкой в области военно-полевой медицины, а также врачи с опытом боевых действий. Помимо этого, потребуются выпускники гражданских медвузов по специальностям «хирургия», «анестезиология», «травматология».

В Госдуме подчеркнули, что медики, у которых нет соответствующей подготовки и опыта работы в боевых условиях, а также медработники из сельских медучреждений, в которых «некому станет работать», и медработники «с особыми жизненными ситуациями» (многодетные, ожидающие появления в семье ребенка, имеющие на иждивении больных родителей) мобилизованы не будут.