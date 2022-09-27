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В Казахстан после 21 сентября въехали почти 100 тыс. россиян

МВД: с 21 сентября в Казахстан приехали около 98 тыс. россиян
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

С 21 сентября 2022 года в Казахстан въехали около 98 тыс. российских граждан. Такие данные, как сообщает «Интерфакс-Казахстан», привел исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков.

«На сегодняшний день к нам поступила информация, мы ее сверили с данными пограничной службы, — порядка 98 тыс. россиян заехало в Казахстан с 21 сентября, выехало — 64 тыс. 234 россиян», — сказал он.

Алтыков уточнил, что индивидуальный идентификационный номер (ИИН), который нужен для обращения в госорганы, открытия счетов и других операций, получили чуть более 8 тыс. нерезидентов.

Накануне Алтыков рассказал, что большое количество россиян используют Казахстан как транзитную страну для релокации в Киргизию и Узбекистан. «Только в эти последние сентябрьские дни Казахстан покинуло более 40 тыс. граждан Российской Федерации», — сказал он тогда.

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Миграционная служба МВД Казахстана напомнила гражданам страны, что принимающие лица с казахстанской стороны обязаны уведомлять о прибытии иностранца.

«Предупреждаю, что в случае пропуска указанного срока и не уведомления органы внутренних дел о пребывании иммигранта, принимающее в Казахстане физическое и юридическое лицо будет привлечено к ответственности по статье 518 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 10 до 25 месячных расчетных показателей, а при повторном нарушении — до 100 месячных расчетных показателей, что эквивалентно 306 тысячам тенге (около 37 тыс. руб. — РБК)», — говорится в обращении.

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