В Крыму предложили признавать иноагентами уехавших из-за мобилизации

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Глава государственного совета (парламента) Крыма Владимир Константинов предложил вносить граждан, покинувших Россию после объявления частичной мобилизации, в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Здесь предлагается вносить беглецов в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием», — указал он.

Большинство граждан, покинувших Россию после объявления частичной мобилизации, он назвал «предателями и трусами». «Понятно, что есть и те, кто пересек границу по уважительной причине, но их немного», — написал Константинов.

Вносить в реестр он также предложил тех, кто осуждает «исполняющих свой конституционный долг по защите Отечества» и содействует в распространении информации для склонения граждан к неисполнению этого долга.

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