Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремело несколько взрывов. Воздушная тревога звучит еще в четырех регионах Украины

Фото: Carl Court / Getty Images

В Харькове произошло несколько взрывов, сообщил в своем телеграм-канале мэр Игорь Терехов. УНИАН пишет, что в городе объявлена воздушная тревога.

Накануне Харьков подвергся обстрелу, из-за чего в некоторых районах начались проблемы с электроснабжением. Как сообщал глава областной администрации Синебугов, ракетные удары были нанесены по Холодногорскому району, повреждения получили объекты критической инфраструктуры.

Помимо Харькова тревога звучит в Черкасской, Николаевской, Полтавской, Сумской областях Украины. Ее объявляют в городах страны пятый день подряд. В понедельник, 10 октября, в результате серии ракетных ударов повреждениям подверглись объекты инфраструктуры по всей стране, были нарушены электроснабжение и интернет-связь. В некоторых районах Харькова пропадали свет и водоснабжение, метрополитен приостанавливал работу, в городе не ходили трамваи и троллейбусы. В этот день Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, а российский президент Владимир Путин заявил, что Москва примет еще более жесткие меры в случае попыток терактов на территории России.

Власти украинских регионов сообщали об ударах по объектам критической инфраструктуры в последующие дни. По данным Минэнерго, повреждения получили около 30% из них. В ряде регионов ввели график аварийных отключений электроэнергии.

Западные страны осудили ракетные удары по украинским городам и пообещали продолжать поддерживать Киев.