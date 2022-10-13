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Власти Харькова сообщили об ударах по городу и перебоях со светом

В некоторых регионах Харькова перебои со светом, они они обесточены, сообщили власти города и «Харьковоблэнерго». Энергетики пытаются восстановить снабжение

Харьков подвергся обстрелу, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.

«Обращаемся к жителям Харькова: оставайтесь в укрытиях! Враг наносит удары по областному центру», — написал он.

Было «минимум два прилета», в некоторых районах Харькова начались проблемы с электроснабжением, сообщил мэр города Игорь Терехов. В «Харьковоблэнерго» также сообщили о нескольких обесточенных районах города. «Энергетики находятся на своих рабочих местах и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения», — добавили в компании.

За 13 октября власти регионов Украины дважды объявляли воздушную тревогу, она звучит по стране уже четвертый день подряд. Вечером в этот же день объявили тревогу Тревогу объявили в Киеве, Киевской, Харьковской, Николаевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях страны.

В понедельник украинские власти сообщили о серии ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуре по всей стране, после чего электроснабжение и интернет-связь оказались нарушены. Минобороны России позднее сообщили о массированном ударе, нанесенном по объектам энергетики, связи и военного управления Украины. По данным украинского Минэнерго, повреждения получили 30% объектов энергетической инфраструктуры страны. В ряде регионов ввели график аварийных отключений электроэнергии. Украинцев также призвали ограничить потребление света.

Страны Запада осудили ракетные удары по украинским городам и пообещали продолжать поддерживать Украину, в том числе путем поставок вооружений.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Харьковская область ракетные удары Военная операция на Украине Харьков
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