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Байден назвал удары по инфраструктуре Украины «жестокими и запредельными»

10 и 11 октября российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики и военного управления, заявил ранее Путин. Байден осудил удары
Фото: Oleksii Chumachenko / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Oleksii Chumachenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден на вопрос журналиста о реакции на недавние удары России по инфраструктуре Украины заявил: «Это жестоко и запредельно», передает Washington Post.

10 октября по украинским городам была нанесена серия ракетных ударов. Повреждениям подверглись объекты инфраструктуры, были нарушены электроснабжение и интернет-связь. В тот же день Байден пообещал поставить Киеву передовые американские системы ПВО. Ракетные атаки осудили глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, а также МИДы и представители Германии, Великобритании, Италии и Канады.

Президент России Владимир Путин, говоря о нанесении ракетных ударов по «объектам энергетики, военного управления и связи Украины», подчеркивал, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими. Так, помимо диверсии на Крымском мосту Путин обвинил украинские спецслужбы в подготовке терактов на Курской АЭС и «Турецком потоке».

11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обещание Байдена поставить Киеву современные системы ПВО затянет конфликт и сделает его «больнее», но не изменит конечного результата. «Де-факто США уже изрядно завязли в этом конфликте. По-русски говоря, знаете, уши торчат, их видно невооруженным взглядом. <…> Еще раз повторяю: это делает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», — сказал он.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Джо Байден Военная операция на Украине ракетные удары Россия США

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года

Владимир Путин

политик, президент России

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