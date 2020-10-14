Шойгу попросил Баку и Ереван соблюдать договор о перемирии

Сергей Шойгу (Фото: Минобороны РФ)

Глава Министерства обороны России провел телефонные переговоры с коллегами из Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым. Об этом РБК сообщила пресс-служба военного ведомства.

«Сергей Шойгу призвал своих коллег к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября», — говорится в сообщении.

Ранее, 9 октября, в столице прошли переговоры министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России Джейхуна Байрамова, Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова. После десяти часов обсуждения главы дипведомств договорились о начале режима прекращения огня на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе с 11:00 мск 10 октября.

В день перемирия Минобороны Армении заявило, что подразделениям армии дан приказ о прекращении огня. Однако позднее Баку и Ереван снова обвинили друг друга в нарушении перемирия, и бои продолжились.