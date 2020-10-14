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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Шойгу попросил Баку и Ереван соблюдать договор о перемирии

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Минобороны РФ)

Глава Министерства обороны России провел телефонные переговоры с коллегами из Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым. Об этом РБК сообщила пресс-служба военного ведомства.

«Сергей Шойгу призвал своих коллег к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября», — говорится в сообщении.

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Ранее, 9 октября, в столице прошли переговоры министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России Джейхуна Байрамова, Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова. После десяти часов обсуждения главы дипведомств договорились о начале режима прекращения огня на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе с 11:00 мск 10 октября.

В день перемирия Минобороны Армении заявило, что подразделениям армии дан приказ о прекращении огня. Однако позднее Баку и Ереван снова обвинили друг друга в нарушении перемирия, и бои продолжились.

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Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда Армения и Азербайджан также обвинили друг друга в нарушении перемирия, ввели военное положение и мобилизовали военнослужащих запаса. Обе стороны сообщают о сотнях погибших и раненых, в том числе среди мирного населения.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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