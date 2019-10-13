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Операция Турции в Сирии ,  
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Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не испытывает проблем во взаимоотношениях с Москвой в связи с военной операцией против сирийских курдов. Об этом он рассказал на встрече с турецкой прессой, передает телеканал NTV.

По словам Эрдогана, соглашение с Россией по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, достигнутое в Сочи, «реализуется успешно».

«Речи не идет о каких-либо проблемах с Россией. Мы на связи с президентом Путиным», — подчеркнул он. В случае, если возникают вопросы, в течение суток они обсуждаются с российским президентом и вырабатываются совместные шаги, пояснил турецкий лидер.

Операция «Источник мира» 9 октября была инициирована властями Турции на северо-востоке Сирии. Наступление планирует как можно дальше отодвинуть от сирийско-турецкой границы курдские «Отряды народной самообороны» и «Сирийские демократические силы», поддерживаемые США, которые Анкара считает террористическими. На фоне этих событий президент России Владимир Путин заявил, что Сирию необходимо освободить от нелегитимного иностранного военного присутствия.

Теги: Турция, Россия, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
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