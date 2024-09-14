Британский дипломат предупредил об эскалации при дальнобойных ударах ВСУ
Дальние удары ВСУ британскими ракетами Storm Shadow по территории России грозят серьезной эскалацией, заявил Financial Times бывший советник по нацбезопасности Великобритании (2012–2015) и экс-посол Британии в США (2016–2019) Ким Даррок.
Дипломат пояснил: если Россия не пошла на эскалацию после поставок западных танков и ракет, это не значит, что ситуация будет развиваться аналогично в случае с ударом дальнобойным оружием.
«Если они уверены, что [российский президент Владимир Путин] блефует, тогда ладно. Но он блефует до тех пор, пока не перестанет», — сказал Даррок и выразил сомнения в способности Storm Shadow стать решающим фактором в конфликте.
Даррок подал в отставку с должности британского посла в США в июле 2019 года. Причиной стала утечка в СМИ его докладных записок в Лондон, в которых посол характеризовал администрацию президента Дональда Трампа как «неуклюжую и некомпетентную». Глава государства в ответ назвал дипломата «чудаковатым», «очень глупым парнем» и «напыщенным дураком», а тогдашнего премьер-министра Терезу Мэй — «глупой».
Американские власти схожим образом описывают возникшую дилемму. «Если Россия не ответила на что-то, это не означает, что она не может или не сделает такого в будущем», — отмечали в Пентагоне.
Разрешения наносить удары по удаленным целям на территории России долгое время добиваются украинские власти. Эту тему накануне обсудили британский премьер Кир Стармер и американский президент Джо Байден. Консультации связаны с тем, что в британских ракетах Storm Shadow есть американские компоненты.
Как выяснила The Guardian, Британия согласится снять ограничения, решение принято. Официально об этом пока не объявлено.
Российские власти резко критически относятся к этой дискуссии. По словам президента Владимира Путина, снятие ограничений будет означать, что «страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Украина не сможет самостоятельно наносить подобные удары и будет вынуждена опираться на информацию со спутников альянса, в результате чего изменится сама суть, природа конфликта, считает он. «Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — заключил российский президент. Осенью 2022 года Путин предупредил, что для защиты страны будут использованы все средства и заверил: «Это не блеф».
В ответ на его нынешнее предостережение премьер Британии ответил, что Россия сама «изначально все это начала». «Мы не ищем никакого конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений. Но они начали этот конфликт, а у Украины есть право на самооборону», — добавил Стармер.
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
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