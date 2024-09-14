Британский дипломат предупредил об эскалации при дальнобойных ударах ВСУ

Если Путин блефует, то он делает это «до тех пор, пока не перестанет», заявил бывший британский посол в США о предостережениях России насчет ударов дальнобойным оружием: Москва сочла такую перспективу равнозначной войне с НАТО

Ким Даррок (Фото: Riccardo Savi / Getty Images)

Дальние удары ВСУ британскими ракетами Storm Shadow по территории России грозят серьезной эскалацией, заявил Financial Times бывший советник по нацбезопасности Великобритании (2012–2015) и экс-посол Британии в США (2016–2019) Ким Даррок.

Дипломат пояснил: если Россия не пошла на эскалацию после поставок западных танков и ракет, это не значит, что ситуация будет развиваться аналогично в случае с ударом дальнобойным оружием.

«Если они уверены, что [российский президент Владимир Путин] блефует, тогда ладно. Но он блефует до тех пор, пока не перестанет», — сказал Даррок и выразил сомнения в способности Storm Shadow стать решающим фактором в конфликте.

Даррок подал в отставку с должности британского посла в США в июле 2019 года. Причиной стала утечка в СМИ его докладных записок в Лондон, в которых посол характеризовал администрацию президента Дональда Трампа как «неуклюжую и некомпетентную». Глава государства в ответ назвал дипломата «чудаковатым», «очень глупым парнем» и «напыщенным дураком», а тогдашнего премьер-министра Терезу Мэй — «глупой».

Американские власти схожим образом описывают возникшую дилемму. «Если Россия не ответила на что-то, это не означает, что она не может или не сделает такого в будущем», — отмечали в Пентагоне.

Разрешения наносить удары по удаленным целям на территории России долгое время добиваются украинские власти. Эту тему накануне обсудили британский премьер Кир Стармер и американский президент Джо Байден. Консультации связаны с тем, что в британских ракетах Storm Shadow есть американские компоненты.

Как выяснила The Guardian, Британия согласится снять ограничения, решение принято. Официально об этом пока не объявлено.

Российские власти резко критически относятся к этой дискуссии. По словам президента Владимира Путина, снятие ограничений будет означать, что «страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Украина не сможет самостоятельно наносить подобные удары и будет вынуждена опираться на информацию со спутников альянса, в результате чего изменится сама суть, природа конфликта, считает он. «Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — заключил российский президент. Осенью 2022 года Путин предупредил, что для защиты страны будут использованы все средства и заверил: «Это не блеф».

В ответ на его нынешнее предостережение премьер Британии ответил, что Россия сама «изначально все это начала». «Мы не ищем никакого конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений. Но они начали этот конфликт, а у Украины есть право на самооборону», — добавил Стармер.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.