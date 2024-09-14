Байден заявил, что не думает много о Путине после его предупреждения об ударах

Байден заявил, что не думает много о Путине после его слов об ударах

Путин ранее предупредил, что если Украине разрешат бить вглубь России дальнобойными ракетами, это будет означать фактическое начало войны НАТО и России. Байден, комментируя заявление, сказал, что не думает много о Путине

Джо Байден (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент США Джо Байден прокомментировал предупреждение российского лидера Владимира Путина о последствиях снятия запрета на удары Украины западными ракетами по России, отметив, что не думает много о российском президенте.

«Я не думаю много о Владимире Путине», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о предостережении российского президента.

Путин 12 сентября заявил, что использование дальнобойного западного оружия для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По его словам, Киев не способен наносить такие удары самостоятельно: они возможны только при использовании данных со спутников НАТО, которыми тот не располагает. Кроме того, только военнослужащие блока могут вносить полетные задания, подчеркнул глава государства.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявление Путина «предельно четким, однозначным». По его словам, оно «не допускает каких-то двойных прочтений». «И у нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов», — подчеркнул Песков.

Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби накануне заявил, что США серьезно воспринимают слова российского лидера. Он уточнил, что Вашингтон не менял подхода к ограничениям на применение Киевом американского оружия. При этом Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты действуют, исходя из «своих расчетов».

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить удары поставляемыми Украине высокоточными ракетами вглубь территории России, объясняя это военной необходимостью. Вместе с этим заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх еще в начале сентября заявила, что абсолютное большинство российских боевых самолетов сейчас находится на аэродромах примерно в 300 км от территории, контролируемой Украиной, что делает их «недосягаемыми» для дальнобойных ракет.

Тем не менее уже 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал переговоры по вопросу использования Украиной западного оружия большой дальности для ударов вглубь России. Спустя сутки источники The Guardian рассказали, что Британия разрешит Украине наносить удары по России ракетами Storm Shadow. The Times сообщала, что применение этих ракет вскоре одобрит и Байден.