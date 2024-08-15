Пентагон заявил о беспокойстве из-за угрозы эскалации на Украине

Если Россия не ответила на что-то, это не означает, что она не сделает такого в будущем, подчеркнула представитель Пентагона Сингх

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США обеспокоены возможной эскалацией конфликта на Украине, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

«Если Россия не ответила на что-то, это не означает, что она не может или не сделает такого в будущем», — считает Сингх.

Представитель Пентагона отметила, что эффективные действия на поле боя не обязательно подразумевают нанесение ударов вглубь России.

По ее словам, США адаптируются к ситуации на поле боя и «всегда дают Украине то, что ей нужно». Вашингтон также пытается получить больше информации о целях Киева в Курской области, сказала она.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете The Independent заявил, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с западными партнерами, но «не на публичном уровне». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что Вашингтон «не принимал участия в планировании или подготовке этой операции». Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер до этого говорил, что Киев заранее не уведомил Вашингтон о своих планах атаковать российский регион. Директор ФСБ Александр Бортников утверждал, что атака Украины на Курскую область была осуществлена «при поддержке коллективного Запада». Президент Владимир Путин целями Киева называл улучшение своих переговорных позиций, остановку наступления России в Донбассе и разрушение единства российского общества.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов 12 августа заявлял, что к тому моменту ВСУ контролировали 28 населенных пунктов в Курской области. 15 августа Минобороны отчиталось о восстановлении контроля над селом Крупец в Беловском районе, а также о пресечении попыток прорыва мобильных групп ВСУ близ Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки. Потери ВСУ на курском направлении с 6 августа в ведомстве оценили в 2,6 тыс. человек.