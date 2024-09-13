FT сообщила о сомнениях Запада в эффективности ударов Storm Shadow

FT: на Западе считают, что британские Storm Shadow не окажут влияния на конфликт

О том, что Британия может вскоре разрешить ВСУ удары вглубь России ракетами Storm Shadow, ранее сообщили источники The Guardian. По данным собеседников FT, это не изменит ситуации на поле боя. Москва заявляла о рисках эскалации

Разрешение на применение ВСУ британских дальнобойных ракет Storm Shadow по территории России не повлияет на ситуацию на поле боя, поскольку российские войска уже переместили большую часть своих боевых самолетов вглубь страны, сообщили Financial Times (FT) западные чиновники на условиях анонимности.

Один из источников отметил, что, хотя, такая передислокация добавила «жесткости в российскую систему», этот шаг также снизил эффективность западного оружия. «Ракеты сегодня не являются стратегической панацеей для стратегической военной ситуации Украины», — добавил другой собеседник FT.

Кроме этого, как отмечает газета, потенциальное разрешение бить вглубь России британскими ракетами, вероятно, не изменит позицию Германии, которая уже долгое время отказывается передавать Киеву свои ракеты Taurus. Эти ракеты имеют дальность 500 км, что почти вдвое больше Storm Shadow и ATACMS, ранее переданных Украине.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета, способная поражать цель на расстоянии более 250 км. Великобритания передала такие ракеты Украине в мае прошлого года.

О том, что абсолютное большинство российских боевых самолетов сейчас находится на аэродромах примерно в 300 км от территории, контролируемой Украиной, что делает их «недосягаемыми» для дальнобойных ракет, еще на прошлой неделе заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Поэтому снятие ограничений на удары вглубь России имеет «очень небольшое стратегическое значение», отмечала она тогда.

Тем не менее уже 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал переговоры по вопросу использования Украиной западного оружия большой дальности для ударов вглубь России. Спустя сутки источники The Guardian рассказали, что Британия разрешит Украине наносить удары по России ракетами Storm Shadow. The Times сообщала, что применение этих ракет вскоре также одобрит президент США Джо Байден.

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Президент России Владимир Путин накануне заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по российской территории «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По его словам, Украина не в состоянии наносить такие удары сама и они возможны только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Киев не располагает. «Прямое участие — это уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта», — сказал он и предупредил, что Россия будет принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров ранее также заявлял, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий.

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.