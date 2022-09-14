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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения обвинила Азербайджан в обстреле транспорта ФСБ России

По данным Минобороны Армении, под обстрел попали автомобили ФСБ России, осуществляющие гуманитарную миссию
Фото: Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

Азербайджанские военные обстреляли транспорт ФСБ России, заявили в Минобороны Армении.

«Удары были нанесены также по осуществлявшим гуманитарную миссию в зоне боевых действий автомобилям ФСБ России. Это еще одно свидетельство того, что, несмотря на заявления официального Баку, азербайджанские военные не различают цели», — заявил на брифинге пресс-секретарь ведомства Арам Торосян.

РБК направил запрос в пресс-службы министерств обороны России, Азербайджана и Армении, а также в Центр общественных связей ФСБ.

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Фото:Артем Микрюков / Reuters

Столкновения на границе Армении и Азербайджана возобновились в ночь на 13 сентября. Ереван обвинил Баку в обстрелах юго-восточной границы. А Баку, в свою очередь, заявил, что армянские военные заминировали пути снабжения азербайджанской армии и обстреляли несколько ее позиций. Погибли десятки. При этом впервые с 2020 года столкновения развернулись не на территории Нагорного Карабаха, где сейчас находятся российские миротворцы, а вдоль границы к северо-западу от Лачинского коридора, соединяющего Армению и оспариваемый странами регион.

Из-за действий Баку Ереван обратился к Москве, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН. В ОДКБ заявили, что считают неприемлемым применение силы в конфликте и что для урегулирования ситуации стороны должны использовать исключительно политико-дипломатические методы.

Организация направит в Армению свою миссию. Ее возглавит генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, в состав также войдут представители стран — участниц объединения (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан), которые по итогам своей работы предоставят доклад главам государств.

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