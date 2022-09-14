В Кремле увидели угрозу в рекомендациях по гарантиям для Украины

Стремление Украины в НАТО сохраняется, следовательно, остается и угроза для России, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это лишний раз подтверждает необходимость военной операции на Украине, считает он

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, заявил, что угроза для России сохраняется, передает корреспондент РБК.

«В целом речь идет о некоем документе — и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до момента вступления Украины в НАТО. То есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны. Остается и обретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции», — сказал Песков.

Он отметил, что это лишний раз подтверждает необходимость военной операции на Украине для обеспечения безопасности и национальных интересов России».

На вопрос, если документ будет подписан именно в таком виде, какой будет реакция Москвы, представитель Кремля ответил: «Негативная». При существующем статус-кво вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем ее руководство, пояснил он. «Только руководство этой страны должно совершить действия, которые ликвидируют угрозу для России. И прекрасно знает, какие это должны быть действия», — заключил Песков.

Накануне президенту Украины Владимиру Зеленскому представили рекомендации по гарантиям безопасности для страны. Их подготовила рабочая группа под руководством главы офиса президента Андрея Ермака и бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена.

Согласно документу, среди гарантов безопасности предлагаются США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Турция, страны Прибалтики и ряд других государств. Гарантии должны быть предоставлены Киеву до возможного вступления в НАТО, которое авторы документа называют его суверенным решением. Украина не обязуется соблюдать нейтралитет или ограничивать численность армии.

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На переговорах в Стамбуле в конце марта Киев предлагал новую систему гарантий безопасности, которая включает нейтральный статус Украины. Согласно предложению украинской стороны, гарантии должны содержаться в международном договоре, а гарантами могут стать постоянные члены Совбеза ООН, в том числе Россия, а также Турция, Германия, Италия, Израиль, Польша и Канада. При этом в Киеве подчеркивали, что не хотели бы «повторять ошибок Будапештского меморандума». Документ, подписанный в декабре 1994 года Великобританией, Россией, США и Украиной, предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Согласно украинской инициативе, новая система гарантий не будет действовать в Крыму, а также на части территории Донбасса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда заявлял, что Москва хотела бы, чтобы гарантии безопасности распространялись на Россию и другие европейские страны и содержали отказ стран от укрепления своей безопасности за счет других.

Позже переговоры Москвы и Киева были заморожены. Российская сторона заявляет, что открыта к диалогу, и предупреждает, что чем позже состоятся новые переговоры, тем сложнее будет договориться с Москвой.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев говорил, что гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией, но Киев, «простимулированный западными деньгами и ракетами», отказался. Медведев убежден, что Украину не примут в НАТО: там, по его словам, «хоть и русофобы, но не самоубийцы».