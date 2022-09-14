В Кремле увидели угрозу в рекомендациях по гарантиям для Украины

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 60,94 (-0,38) Инвестиции, 13 сен, 16:34
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 60,07 (-0,39) Инвестиции, 13 сен, 16:34
В ЛНР заявили о приближении линии фронта к границам республики Политика, 14:19
Как снизить риски, если руководитель не хочет подавать на банкротство Pro, 14:14
WSJ узнал о планах Paramount закрыть канал Showtime Life, 14:11
ЦИАН назвал регионы с самыми ненадежными ипотечниками Недвижимость, 14:10
Как и чем помочь украинским беженцам Социальная экономика, 14:04
Путин назвал смерть Сунгоркина утратой для российской журналистики Общество, 13:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:53
УНИАН и «Страна» сообщили о приезде Зеленского в Изюм Политика, 13:53
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:49
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 13:49
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Красный Хутор Политика, 13:47
Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное Политика, 13:46
Михаил Скигин решил выйти из проекта на Сахалине стоимостью ₽35,9 млрд Бизнес, 13:40
Кто покинул сборную России после начала операции на Украине. Фоторепортаж Спорт, 13:39 
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В Кремле увидели угрозу в рекомендациях по гарантиям для Украины

Песков: проект гарантий безопасности для Украины несет угрозу для России
Стремление Украины в НАТО сохраняется, следовательно, остается и угроза для России, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это лишний раз подтверждает необходимость военной операции на Украине, считает он
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, заявил, что угроза для России сохраняется, передает корреспондент РБК.

«В целом речь идет о некоем документе — и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до момента вступления Украины в НАТО. То есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны. Остается и обретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции», — сказал Песков.

Он отметил, что это лишний раз подтверждает необходимость военной операции на Украине для обеспечения безопасности и национальных интересов России».

На вопрос, если документ будет подписан именно в таком виде, какой будет реакция Москвы, представитель Кремля ответил: «Негативная». При существующем статус-кво вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем ее руководство, пояснил он. «Только руководство этой страны должно совершить действия, которые ликвидируют угрозу для России. И прекрасно знает, какие это должны быть действия», — заключил Песков.

Украина составила список гарантий безопасности, которые попросит у Запада
Политика
Фото:Наташа Писаренко / AP

Накануне президенту Украины Владимиру Зеленскому представили рекомендации по гарантиям безопасности для страны. Их подготовила рабочая группа под руководством главы офиса президента Андрея Ермака и бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена.

Согласно документу, среди гарантов безопасности предлагаются США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Турция, страны Прибалтики и ряд других государств. Гарантии должны быть предоставлены Киеву до возможного вступления в НАТО, которое авторы документа называют его суверенным решением. Украина не обязуется соблюдать нейтралитет или ограничивать численность армии.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Пришло письмо из марта 2023-го: как коммуницировать с командой по-новому
Инструкции
Pro
Фото: John Innes Centre UK / Getty Images Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта
Инструкции
Pro
Фото: wikipedia.org Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях
Статьи
Pro
Фото: Graeme Robertson / Getty Images Как россиянину открыть счет в иностранном банке
Инструкции
Pro
Фото: Matthias Schrader / AP «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить
Инструкции
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России
Статьи

На переговорах в Стамбуле в конце марта Киев предлагал новую систему гарантий безопасности, которая включает нейтральный статус Украины. Согласно предложению украинской стороны, гарантии должны содержаться в международном договоре, а гарантами могут стать постоянные члены Совбеза ООН, в том числе Россия, а также Турция, Германия, Италия, Израиль, Польша и Канада. При этом в Киеве подчеркивали, что не хотели бы «повторять ошибок Будапештского меморандума». Документ, подписанный в декабре 1994 года Великобританией, Россией, США и Украиной, предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Согласно украинской инициативе, новая система гарантий не будет действовать в Крыму, а также на части территории Донбасса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда заявлял, что Москва хотела бы, чтобы гарантии безопасности распространялись на Россию и другие европейские страны и содержали отказ стран от укрепления своей безопасности за счет других.

Позже переговоры Москвы и Киева были заморожены. Российская сторона заявляет, что открыта к диалогу, и предупреждает, что чем позже состоятся новые переговоры, тем сложнее будет договориться с Москвой.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев говорил, что гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией, но Киев, «простимулированный западными деньгами и ракетами», отказался. Медведев убежден, что Украину не примут в НАТО: там, по его словам, «хоть и русофобы, но не самоубийцы».

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин
гарантии безопасности Дмитрий Песков Украина Россия
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Медведев заявил, что из-за позиции Киева всем будет «очень-очень плохо»
Политика
Зеленский отказался в ближайшее время вести переговоры с Россией
Политика
Шольц зимой заверил Путина, что Киев не примут в НАТО в ближайшие 30 лет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter