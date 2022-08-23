Медведев назвал единственный вариант гарантий безопасности для Украины
Соседи не могут обеспечить Украине гарантии безопасности, их мог дать только договор с Россией, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
«Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась», — написал Медведев.
По его словам, в НАТО Украину не примут. «В альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции. Так что с гарантиями очень кисло», — указал Медведев.
По мнению зампреда, для нынешнего руководства Украины «никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может». США не предложат гарантий президенту Украины Владимиру Зеленскому, считает зампред.
«Сейчас на Украине зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons. Это скоро закончится. Американцы ведь закоренелые эгоисты и работают только на себя. Поэтому новая команда без колебаний сольет коррупционную украинскую тему в сортир истории вместе с ее фигурантами», — заявил Медведев.
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться 29–30 августа.
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