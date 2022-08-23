Медведев назвал единственный вариант гарантий безопасности для Украины

Дмитрий Медведев: гарантии безопасности для Украины мог дать только договор с Россией

Украина отказалась от договора с Россией, в НАТО ее не примут, а США также не предложат стране гарантии безопасности, считает Медведев. По его мнению, власти в Киеве понимают, что для них не может быть никаких гарантий

Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Соседи не могут обеспечить Украине гарантии безопасности, их мог дать только договор с Россией, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась», — написал Медведев.

По его словам, в НАТО Украину не примут. «В альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции. Так что с гарантиями очень кисло», — указал Медведев.

По мнению зампреда, для нынешнего руководства Украины «никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может». США не предложат гарантий президенту Украины Владимиру Зеленскому, считает зампред.

«Сейчас на Украине зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons. Это скоро закончится. Американцы ведь закоренелые эгоисты и работают только на себя. Поэтому новая команда без колебаний сольет коррупционную украинскую тему в сортир истории вместе с ее фигурантами», — заявил Медведев.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться 29–30 августа.

Читайте на РБК Pro Pro Как создать аналог привычного сервиса, который привлечет пользователей Как создать аналог привычного сервиса, который привлечет пользователей Инструкции Pro У вас есть 8 секунд. Как презентовать и продать идею У вас есть 8 секунд. Как презентовать и продать идею Саммари Pro Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд Статьи Pro Насколько сильно санкции ударили по рынку товаров 18+ Насколько сильно санкции ударили по рынку товаров 18+ Статьи Pro Пять упражнений для красивой осанки Пять упражнений для красивой осанки Инструкции Pro Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Статьи Pro Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе Инструкции Pro x The Economist Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики Статьи

Материал дополняется.

