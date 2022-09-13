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Военная операция на Украине ,  

Зеленский назвал важным шагом предложенные Украиной гарантии безопасности

Зеленский: предложенные Киевом гарантии должны стать основой договора о безопасности
Подготовленные рабочей группой рекомендации по гарантиям для Украины — это «первый, но очень важный шаг», заявил Зеленский. Лавров ранее подчеркивал, что гарантии безопасности должны быть предоставлены и России
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому представили пакет рекомендаций по гарантиям безопасности для страны, подготовленный рабочей группой Ермака — Расмуссена, сообщается на сайте главы государства.

По словам Зеленского, он подробно ознакомился с документом. «Полагаю, что он подготовлен на высоком уровне. Это первый, но очень важный шаг. Эти рекомендации должны стать основой будущего договора безопасности», — заявил президент Украины.

Он выразил пожелание, чтобы экспертная группа продолжила работу и довела этот проект до конца.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Рекомендации по гарантиям безопасности для Украины разработала рабочая группа под руководством главы офиса президента Андрея Ермака и бывшего генерального секретаря НАТО Андерса фог Расмуссена.

Офис президента Украины опубликовал документ ранее 13 сентября. Согласно ему, гарантами безопасности страны предлагается назначить США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Турцию, страны Прибалтики и ряд других государств. Обеспечивать безопасность Украины, согласно рекомендациям, должны силы быстрого реагирования, иностранные инструкторы и комплексы морской противоракетной обороны.

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При этом гарантии безопасности Украина должна получить до возможного вступления в НАТО, которое авторы документа называют ее суверенным решением. Как следует из документа, страна не будет брать обязательство соблюдать нейтралитет или ограничивать численность армии. 

Страны-гаранты также должны будут сохранять санкции против России до прекращения военных действий на территории Украины и «получения гарантий от Москвы о ненападении и до полного возмещения понесенного Украиной ущерба». А любое решение об отмене ограничительных мер должно обсуждаться с Киевом.

Российские власти, в свою очередь, выступали за то, чтобы гарантии безопасности распространялись не только на Украину, но и на все европейские страны, а также Россию, чтобы никто не укреплял свою безопасность за счет безопасности других. При этом Москва не раз подчеркивала, что гарантии для Украины не могут распространяться на Крым и регионы, признанные Россией. Среди ключевых требований Москвы также было принятие Украиной нейтрального статуса и отказ страны от вступления в НАТО.

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Владимир Зеленский гарантии безопасности Украина Военная операция на Украине мирный договор
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