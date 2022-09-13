Украина составила список гарантий безопасности, которые попросит у Запада
Офис украинского президента опубликовал документ «Международные гарантии безопасности для Украины: рекомендации», подготовленный рабочей группой, которую возглавляли глава офиса президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен.
В качестве ключевых гарантий в документе называются инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, передача разведывательных данных, подготовка вооруженных сил под эгидой ЕС и НАТО. Гарантами безопасности Украины предлагается назначить США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, страны Восточной и Центральной Европы и Прибалтики, а в качестве возможного варианта — Японию и Южную Корею.
Указывается, что гарантии безопасности Украине необходимы до ее вступления в НАТО. В документе указано, что вступление в альянс — суверенное решение страны. Украина не должна ограничивать численность своей армии или брать обязательство быть нейтральным государством: «Задача гарантий — территориальная целостность в международно признанных границах».
Обеспечивать безопасность Украины, по мнению авторов, должны силы быстрого реагирования, иностранные инструкторы, комплексы морской противоракетной обороны, РЛС. Помимо этого Киев рассчитывает получить доступ к программам финансирования от ЕС, денежной помощи на восстановление инфраструктуры, получению технологий и оружия, обеспечению кибербезопасности.
«По запросу Украины страны-гаранты должны будут собраться для коллективных консультаций в течение максимального короткого времени (например, в 24 часа) для принятия решения об активации механизма расширенных гарантий. Страны-гаранты должны воздерживаться от снятия санкций против России до прекращения военных действий на территории Украины, до получения гарантий от Москвы о ненападении и до полного возмещения понесенного Украиной ущерба. Любое решение об отмене или временной приостановке санкций в рамках переговоров по мирному урегулированию должно приниматься в тесной координации с Украиной».
В начале июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Расмуссен вместе с Ермаком будут возглавлять платформу по разработке гарантий безопасности для Киева. Тогда Ермак заявил, что гарантии должны быть эффективными и охватывать военную, политическую, дипломатическую, финансовую и другие сферы. По его словам, гарантии должны включать и санкционную политику.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и всем странам Европы, а также России, чтобы никто не укреплял свою безопасность за счет безопасности других.
Министр подчеркнул, что гарантии для Украины не могут распространяться на Крым и регионы, независимость которых признала Россия. Лавров отмечал, что изначально в ходе переговоров в Стамбуле Киев согласился, что гарантии безопасности не должны включать Крым и регионы востока Украины, однако затем передумал.