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Военная операция на Украине ,  

Украина составила список гарантий безопасности, которые попросит у Запада

В Киеве рассчитывают на военную и финансовую помощь Запада, возвращение всех территорий и вступление в НАТО. Ранее Сергей Лавров заявлял, что гарантии безопасности должны быть предоставлены и России
Фото: Наташа Писаренко / AP
Фото: Наташа Писаренко / AP

Офис украинского президента опубликовал документ «Международные гарантии безопасности для Украины: рекомендации», подготовленный рабочей группой, которую возглавляли глава офиса президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен.

В качестве ключевых гарантий в документе называются инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, передача разведывательных данных, подготовка вооруженных сил под эгидой ЕС и НАТО. Гарантами безопасности Украины предлагается назначить США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, страны Восточной и Центральной Европы и Прибалтики, а в качестве возможного варианта — Японию и Южную Корею.

Указывается, что гарантии безопасности Украине необходимы до ее вступления в НАТО. В документе указано, что вступление в альянс — суверенное решение страны. Украина не должна ограничивать численность своей армии или брать обязательство быть нейтральным государством: «Задача гарантий — территориальная целостность в международно признанных границах».

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Обеспечивать безопасность Украины, по мнению авторов, должны силы быстрого реагирования, иностранные инструкторы, комплексы морской противоракетной обороны, РЛС. Помимо этого Киев рассчитывает получить доступ к программам финансирования от ЕС, денежной помощи на восстановление инфраструктуры, получению технологий и оружия, обеспечению кибербезопасности.

«По запросу Украины страны-гаранты должны будут собраться для коллективных консультаций в течение максимального короткого времени (например, в 24 часа) для принятия решения об активации механизма расширенных гарантий. Страны-гаранты должны воздерживаться от снятия санкций против России до прекращения военных действий на территории Украины, до получения гарантий от Москвы о ненападении и до полного возмещения понесенного Украиной ущерба. Любое решение об отмене или временной приостановке санкций в рамках переговоров по мирному урегулированию должно приниматься в тесной координации с Украиной».

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В начале июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Расмуссен вместе с Ермаком будут возглавлять платформу по разработке гарантий безопасности для Киева. Тогда Ермак заявил, что гарантии должны быть эффективными и охватывать военную, политическую, дипломатическую, финансовую и другие сферы. По его словам, гарантии должны включать и санкционную политику.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и всем странам Европы, а также России, чтобы никто не укреплял свою безопасность за счет безопасности других.

Министр подчеркнул, что гарантии для Украины не могут распространяться на Крым и регионы, независимость которых признала Россия. Лавров отмечал, что изначально в ходе переговоров в Стамбуле Киев согласился, что гарантии безопасности не должны включать Крым и регионы востока Украины, однако затем передумал.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Украина НАТО гарантии безопасности Военная операция на Украине Андерс Фог Расмуссен США Великобритания Турция
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