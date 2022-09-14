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Военная операция на Украине ,  

Американский генерал допустил размещение Киевом ракет около Крыма

Бывший командующий американскими войсками в Европе заявил, что на фоне контрнаступления ВСУ видит возможность для украинских войск приблизиться к Крыму и разместить вблизи полуострова ракетные системы

У украинских войск «существует потенциал» для того, чтобы подойти к Крыму и разместить там ракетные системы короткой дальности, заявил в интервью RTVI бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Комментируя контрнаступление украинских сил, Ходжес не стал называть конечную цель этой атаки. «Но есть вполне ясные индикаторы того, что существует потенциал приблизиться к Крыму и затем разместить ракетные системы короткой дальности в непосредственной близости от российских позиций, что, естественно, улучшит стратегический расклад сил», — добавил он.

Экс-командующего также попросили прокомментировать возможное использование Россией ядерного оружия на Украине. По мнению Ходжеса, это даст Москве «определенное преимущество в военном смысле», но вовлечет в конфликт США.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

«И если США должны будут ответить, то, естественно, это будет не ядерный ответ, поскольку важно будет сохранить баланс и удержать конфликт от открытого ядерного противостояния, — продолжил военный — Тем не менее я считаю, что и без ядерного оружия США имеют возможности нанести непоправимый урон российской армии».

Москва неоднократно заявляла, что не собирается использовать в ходе операции на Украине ядерное, а также химическое оружие. Об этом, в частности, в августе говорил министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркивал, что главное назначение российских ядерных вооружений — «сдерживание ядерного нападения».

С начала военной операции власти Крыма и Севастополя сообщали о диверсиях и работе систем ПВО. 16 августа в Джанкойском районе произошла детонация боеприпасов на временном складе. Минобороны назвало произошедшее диверсией. В Севастополе в августе неоднократно сообщили о срабатывании систем ПВО, в некоторых случаях были сбиты беспилотники.

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В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Ранее в интернете распространилась информация о том, что в Крыму «для обеспечения призыва граждан по мобилизации» все военнообязанные должны будут выезжать из региона только по разрешению от военкомата. Советник главы республики Олег Крючков опроверг эти планы и назвал появившиеся сообщения ложью.

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Минобороны России отчиталось о попытках наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении (Николаев — административный центр Николаевской области, Кривой Рог — крупный город в Днепропетровской области) в конце августа. Ведомство утверждало, что украинские войска несут значительные потери и не могут закрепиться на позициях.

Также в начале сентября поступали сводки о боях в Харьковской области. Одновременно с этим местные власти призвали жителей эвакуироваться из-за обстрелов, в том числе из городов Балаклея, Изюм, Купянск. 10 сентября власти ДНР и российские военные корреспонденты сообщили, что российские войска отошли из Изюма, который удерживали, а также частично оставили Купянск.

После этого Минобороны сообщило о решении перебросить изюмско-балаклейскую группировку войск на территорию ДНР «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса».

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Украина Крым Ракетные системы Военная операция на Украине США Пентагон
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