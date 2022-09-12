Глава харьковской ВГА заявил о численном преимуществе ВСУ

Глава харьковской ВГА Ганчев: бойцов ВСУ в регионе было больше российских сил в 8 раз

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На харьковском направлении число украинских военных превышало количество российских в восемь раз, для сохранения личного состава приняли решение отвести войска, заявил глава администрации подконтрольных России территорий Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

«Если говорить о той силе, которая была переброшена на контрнаступления украинской армии, она превосходила наши войска примерно раз в восемь, не меньше. Поэтому для сохранения нашего личного состава, я думаю, и было принято решение отходить, перегруппировываться», — сказал Ганчев.

10 сентября Минобороны России заявило о перегруппировке войск: изюмско-балаклейскую группировку перебросили на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия на донецком направлении «для достижения заявленных целей» спецоперации.

До этого первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов и военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный сообщили об уходе союзных войск из Изюма. Коц также рассказал об уходе военных из Балаклеи и Купянска.

Днем ранее Ганчев объявил о начале эвакуации населения Изюма, Купянска и Великого Бурлука. Жителей населенных пунктов в зоне обстрелов со стороны ВСУ призвали покинуть дома. Он также рассказал, что контроль над Балаклеей, «по сути», утрачен.