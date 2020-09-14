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Отравление Навального ,  
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Врачи сообщили Reuters о ступоре и признаках отравления у Навального

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Врачи, первыми оказывавшие помощь Алексею Навальному после того, как политику стало плохо на борту самолета, не обнаружили у пациента нарушений обмена веществ и повышения уровня сахара в крови. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, которые до сих пор отказывались разговаривать с журналистами.

Трое собеседников агентства сообщили, что проведенный еще в самолете тест на глюкозу показал, что сахар в крови Навального содержится в количестве 3-5 миллимолей на литр, что соответствует норме. Два других источника подтвердили, что уровень сахара в крови Навального не был аномальным.

«Никакого диабета там не было, все сразу проверили и исключили [этот вариант] <...> Показатель [был] в норме, с углеводным обменом проблем не было», — рассказал один из собеседников Reuters.

Четверо из пяти собеседников агентства рассказали, что врачи, оказывавшие первую помощь Навальному, наблюдали клиническую картину отравления, а не признаки нарушения обмена веществ.

«Навальный находился в ступоре, сознание у него было спутано, он ничего не мог объяснить», — рассказал один из собеседников Reuters.

По словам источников, уже в первые 12 минут медики исключили возможность того, что у Навального развилась диабетическая кома или случился инсульт.

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, к которому Reuters обратилась за комментариями, опроверг слова собеседников агентства. По его словам, врачи скорой помощи обнаружили в крови Навального 13 миллимоль сахара на литр, что намного выше нормы.

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Автор: Евгений Калюков
Теги: Алексей Навальный
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