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Политика ,  
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Экзитпол показал появление новых партий в парламентах регионов

По данным экзитпола, в парламенты ряда регионов могут попасть новые партии — «За правду» писателя Захара Прилепина и «Новые люди»
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В парламенты Калужской, Костромской и Рязанской областей могут пройти новые партии, следует из экзитпола Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса на выходе с избирательных участков, на выборах в Рязанскую областную думу необходимый пятипроцентный барьер преодолевают две новые партии. Это партия писателя Захара Прилепина «За правду» с результатом 9,3% и партия «Новые люди» с 6,1%.

Лидирует на выборах в региональную думу, согласно экзитполу, «Единая Россия» — 38,3%. ЛДПР набрала 15%, КПРФ — 14,4%, «Справедливая Россия» — 7,9%.

Опрос проводился на 150 избирательных участках Рязанской области. В нем участвовали 34,6 тыс. человек. Ответили на вопросы 56,9% респондентов.

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Избирательный участок в деревне&nbsp;Лупполово, Ленинградская область

По данным экзитпола, «Новые люди» также преодолели пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания Калужской и Костромской областей, где партия набрала 8,4 и 6,5% соответственно.

На выборах в заксобрание Калужской области, по данным опроса, лидирует «Единая Россия» — 46,4%. Следом за ней идут КПРФ — 12,3%, «Справедливая Россия» — 9,2% и ЛДПР — 8,4%. В этом регионе в опросе, проведенном на 150 избирательных участках, участвовали 56,5 тыс. человек. Ответ дали 66,8% респондентов.

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В Костромской области на выборах депутатов в региональную думу, по результатам экзитпола, с показателем 39% лидирует «Единая Россия». КПРФ набрала 15,9%, ЛДПР — 10,8%, «Справедливая Россия» — 9,1%. Опрос проводился на 150 избирательных участках Костромской области. Из 52 тыс. человек на вопросы ответили 59,1% респондентов.

По закону партии, кандидаты от которых прошли по спискам в законодательные органы власти хотя бы одного российского региона, могут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей. Очередные выборы в нее должны пройти в сентябре 2021 года, и нынешние выборы — последние перед ними.

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Партия Прилепина «За правду» была создана в феврале на основе одноименного движения. В мае Минюст зарегистрировал ее и разрешил партии участвовать в выборах.

Свою предвыборную программу она представила в начале июля. В ней партия, в частности, предложила закрепить в Конституции норму, которая позволяет присоединять к России любую территорию, если 75% ее граждан проголосовали за вхождение в состав страны, а также выступила за проведение таких референдумов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, Приднестровской Молдавской Республике, Абхазии и Южной Осетии.

О создании партии правого толка «Новые люди» бизнесмен Александр Даванков, один из основателей и бывший совладелец косметической компании Faberlic, объявил в январе. Председателем стал его бывший партнер, владелец Faberlic Алексей Нечаев.

В Минюсте новую партию зарегистрировали 1 марта. В ее уставе говорилось, что главная цель «Новых людей» — «переориентировать государство» с заботы о чиновниках на службу гражданам.

Автор: Виктория Полякова
Теги: единый день голосования, выборы
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