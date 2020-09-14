Экзитпол показал появление новых партий в парламентах регионов

По данным экзитпола, «Новые люди» также преодолели пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания Калужской и Костромской областей, где партия набрала 8,4 и 6,5% соответственно.

На выборах в заксобрание Калужской области, по данным опроса, лидирует «Единая Россия» — 46,4%. Следом за ней идут КПРФ — 12,3%, «Справедливая Россия» — 9,2% и ЛДПР — 8,4%. В этом регионе в опросе, проведенном на 150 избирательных участках, участвовали 56,5 тыс. человек. Ответ дали 66,8% респондентов.

В Костромской области на выборах депутатов в региональную думу, по результатам экзитпола, с показателем 39% лидирует «Единая Россия». КПРФ набрала 15,9%, ЛДПР — 10,8%, «Справедливая Россия» — 9,1%. Опрос проводился на 150 избирательных участках Костромской области. Из 52 тыс. человек на вопросы ответили 59,1% респондентов.

По закону партии, кандидаты от которых прошли по спискам в законодательные органы власти хотя бы одного российского региона, могут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей. Очередные выборы в нее должны пройти в сентябре 2021 года, и нынешние выборы — последние перед ними.

Партия Прилепина «За правду» была создана в феврале на основе одноименного движения. В мае Минюст зарегистрировал ее и разрешил партии участвовать в выборах.

Свою предвыборную программу она представила в начале июля. В ней партия, в частности, предложила закрепить в Конституции норму, которая позволяет присоединять к России любую территорию, если 75% ее граждан проголосовали за вхождение в состав страны, а также выступила за проведение таких референдумов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, Приднестровской Молдавской Республике, Абхазии и Южной Осетии.

О создании партии правого толка «Новые люди» бизнесмен Александр Даванков, один из основателей и бывший совладелец косметической компании Faberlic, объявил в январе. Председателем стал его бывший партнер, владелец Faberlic Алексей Нечаев.

В Минюсте новую партию зарегистрировали 1 марта. В ее уставе говорилось, что главная цель «Новых людей» — «переориентировать государство» с заботы о чиновниках на службу гражданам.