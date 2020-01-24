Основатели Faberlic объявили о создании собственной политической партии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 61,95 (+0,12) Quote, 23 янв, 12:12
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 68,69 (+0,17) Quote, 23 янв, 12:12
Бывший министр культуры Мединский назначен помощником Путина Политика, 09:42 Бывший вице-премьер Козак стал замглавы администрации президента Политика, 09:41 Путин назначил Орешкина своим помощником Политика, 09:38 Минкомсвязи опровергло появление списка с бесплатными интернет-ресурсами Общество, 09:25 ГЧП vs госзаказ: как девелоперам заработать в 2020-м Pro, 09:16 Названы самые популярные у россиян овощи и фрукты Общество, 09:08 Ночь на 24 января в Москве стала самой холодной с начала зимы Общество, 08:58 Семикратная чемпионка Australian Open Серена Уильямс вылетела с турнира Спорт, 08:52 Летевший в Ереван самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности Общество, 08:48 Китай поддержал инициативу Путина о саммите постоянных членов Совбеза ООН Политика, 08:46 История закрытых клубов: от королевы Марго до Маргарет Тэтчер РБК и Reef Residence, 08:32 В подмосковном Раменском произошел пожар на площади 450 кв. м Общество, 08:31 Овечкин уступил Панарину в топ-10 игроков текущего сезона НХЛ в Канаде Спорт, 08:17 Основатели Faberlic объявили о создании собственной политической партии Политика, 08:12
Политика ,  
0 

Основатели Faberlic объявили о создании собственной политической партии

Алексей Нечаев и Александр Даванков вслед за писателем Захаром Прилепиным и сооснователем игры World of Tanks Вячеславом Макаровым создают новую партию. Она может оттянуть на себя часть протестного электората
Алексей Нечаев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Предприниматель Александр Даванков, один из основателей и бывший совладелец косметической компании Faberlic, сообщил «Коммерсанту» о планах создать политическую партию правого толка. О таких планах известно и в администрации президента, подтвердил собеседник издания, близкий к Кремлю.

Даванков рассказал, что документы на регистрацию были поданы еще в декабре, председателем нового объединения станет его бывший партнер, владелец Faberlic Алексей Нечаев. Съезд партии должен пройти 1 марта. Даванков и Нечаев планируют принять участие в сентябрьских региональных выборах, а в будущем и в выборах в Госдуму.

Источник «Коммерсанта», близкий к Кремлю, сообщил, что этот проект обсуждался с прошлого года. Новая партия должна привлечь городской средний класс возрастной группы 18–30 лет, «которую в том числе можно перехватить у протестной улицы». Сам Даванков утверждает, что объединение будет ориентировано на молодежь, которая сейчас не представлена в политике.

Нечаев, будущий председатель партии, является членом Центрального штаба ОНФ.

За последние месяцы это по меньшей мере третье политдвижение, основанное широко известными людьми. В октябре 2019 года о создании движения «За правду» объявил писатель Захар Прилепин, участник конфликта в Донбассе и член центрального штаба ОНФ. В дальнейшем он не исключал возникновения на базе движения партии и собственного выдвижения в Госдуму.

В январе о создании собственной Партии прямой демократии сообщил один из основателей онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров. Особенностью своей партии он называл мобильное приложение на основе технологии блокчейн, в котором можно будет проводить голосование участников. Создатели партии также планируют побороться за право идти на думские выборы. В соответствии с законом о выборах для регистрации новым объединениям нужно минимум 43 отделения в разных регионах страны.

Один из создателей World of Tanks решил основать политическую партию
Политика

Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский в разговоре с «Коммерсантом» предположил, что на сентябрьских выборах может быть протестирована возможность новых малых партий оттянуть протестный электорат. Тем самым, полагают опрошенные изданием эксперты, новые политические движения смогут оказать поддержку «Единой России».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: faberlic, партия
Материалы по теме
Верховный суд приостановил деятельность партии «Гражданская инициатива»
Политика
Один из создателей World of Tanks решил основать политическую партию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter