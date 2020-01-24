Основатели Faberlic объявили о создании собственной политической партии

Алексей Нечаев и Александр Даванков вслед за писателем Захаром Прилепиным и сооснователем игры World of Tanks Вячеславом Макаровым создают новую партию. Она может оттянуть на себя часть протестного электората

Алексей Нечаев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Предприниматель Александр Даванков, один из основателей и бывший совладелец косметической компании Faberlic, сообщил «Коммерсанту» о планах создать политическую партию правого толка. О таких планах известно и в администрации президента, подтвердил собеседник издания, близкий к Кремлю.

Даванков рассказал, что документы на регистрацию были поданы еще в декабре, председателем нового объединения станет его бывший партнер, владелец Faberlic Алексей Нечаев. Съезд партии должен пройти 1 марта. Даванков и Нечаев планируют принять участие в сентябрьских региональных выборах, а в будущем и в выборах в Госдуму.

Источник «Коммерсанта», близкий к Кремлю, сообщил, что этот проект обсуждался с прошлого года. Новая партия должна привлечь городской средний класс возрастной группы 18–30 лет, «которую в том числе можно перехватить у протестной улицы». Сам Даванков утверждает, что объединение будет ориентировано на молодежь, которая сейчас не представлена в политике.

Нечаев, будущий председатель партии, является членом Центрального штаба ОНФ.

За последние месяцы это по меньшей мере третье политдвижение, основанное широко известными людьми. В октябре 2019 года о создании движения «За правду» объявил писатель Захар Прилепин, участник конфликта в Донбассе и член центрального штаба ОНФ. В дальнейшем он не исключал возникновения на базе движения партии и собственного выдвижения в Госдуму.