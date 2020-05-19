Минюст разрешил партии Прилепина участвовать в выборах

Захар Прилепин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Министерство юстиции зарегистрировало партию «За правду» писателя Захара Прилепина как имеющую право принимать участие в выборах. Об этом свидетельствует список таких партий, опубликованный на сайте Минюста.

«Мы зарегистрировали достаточное количество — более 50 региональных отделений», — заявил Прилепин, его слова приводятся на сайте партии.

Как сообщила РБК пресс-секретарь партии «За правду» Елизавета Кондакова, партия планирует в сентябре 2020 года принять участие в выборах в законодательные собрания 11 регионов страны, а также в выборах в Тамбовскую городскую думу.

«В 2021 году мы планируем принять участие в выборах в Госдуму, а также в региональные законодательные собрания, в муниципальных и городских выборах», — заявила Кондакова, уточнив, что партия «За правду» намерена участвовать во всех избирательных процессах.