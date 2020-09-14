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Медведев поздравил «Единую Россию» с «неплохим результатом» на выборах

Партия «Единая Россия», по предварительным данным, успешно выступила на прошедших выборах. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев, его выступление опубликовано на сайте «Единой России».

«Данные экзитполов на настоящий момент свидетельствуют о том, что наша партия занимает первое место во всех территориях, где проводились выборы в законодательные собрания, а также по общему совокупному количеству мандатов и в административных центрах субъектов Федерации», — уточнил Медведев.

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Избирательный участок в деревне&nbsp;Лупполово, Ленинградская область

Он назвал это «очень приличным» и «достойным» результатом. «Хочу всех поздравить, предварительно конечно, с этим неплохим результатом», — сказал председатель.

Медведев уточнил, что его партия участвовала во всех выборах, выдвинув своих кандидатов во все законодательные собрания, во все представительные органы центров субъектов страны, на все мандаты.

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Политик также поблагодарил всех избирателей, принявших участие в едином дне голосования. Он отметил, что подготовку и проведение выборов осложнили эпидемия коронавируса и «целый ряд других проблем», из-за чего они стали «самыми трудными».

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Единый день голосования закончился в 20:00 по местному времени 13 сентября. Выборы разных уровней проходили в 83 регионах. Впервые, не считая голосования по поправкам к Конституции, выборы в России длились три дня, с 11 по 13 сентября.

В МВД заявили, что во время выборов были зафиксированы «массированные вбросы» фейковых сообщений о нарушениях. В правозащитном движении «Голос» сообщали о нарушениях в ЯНАО, Краснодарском крае, Владимирской, Рязанской и Челябинской областях, Москве и других регионах. В частности, говорилось о случаях подкупа избирателей, принуждении к голосованию, уничтожении агитационных материалов, препятствовании работе наблюдателей и СМИ на участках.

Теги: Дмитрий Медведев, выборы, «Единая Россия»
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