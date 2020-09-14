Медведев поздравил «Единую Россию» с «неплохим результатом» на выборах

Партия «Единая Россия», по предварительным данным, успешно выступила на прошедших выборах. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев, его выступление опубликовано на сайте «Единой России».

«Данные экзитполов на настоящий момент свидетельствуют о том, что наша партия занимает первое место во всех территориях, где проводились выборы в законодательные собрания, а также по общему совокупному количеству мандатов и в административных центрах субъектов Федерации», — уточнил Медведев.

Он назвал это «очень приличным» и «достойным» результатом. «Хочу всех поздравить, предварительно конечно, с этим неплохим результатом», — сказал председатель.

Медведев уточнил, что его партия участвовала во всех выборах, выдвинув своих кандидатов во все законодательные собрания, во все представительные органы центров субъектов страны, на все мандаты.