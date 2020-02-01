Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 63,14 (+0,1) Quote, 31 янв, 12:05
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 69,6 (+0,18) Quote, 31 янв, 12:05
НХЛ признала Александра Овечкина лучшим игроком января Спорт, 22:05 Власти Москвы опровергли сообщения о закрытии столичных школ на карантин Общество, 21:40 Прилепин стал председателем новой партии «За правду» Общество, 21:15 Посол США в России назвал Овечкина своим любимым хоккеистом Спорт, 20:52 «Спартак» победил «Ростов» на Кубке «Матч Премьер» Спорт, 20:30 Россия приостановила безвизовые поездки с Китаем из-за вируса Общество, 20:28 Лига арабских государств отвергла «сделку века» Трампа Политика, 20:20 Путин внес в Госдуму поправки к проекту о горячем питании школьников Общество, 20:08 Семак заявил об отсутствии причин отправлять Кокорина в аренду Спорт, 20:02 Роспотребнадзор поручил усилить дезинфекцию в кафе из-за вируса в Китае Общество, 20:00 Германия заявила об отказе Москвы посадить летевший из Уханя самолет Общество, 19:40 Российские регбисты проиграли в стартовом матче чемпионата Европы Спорт, 19:37 В Совфеде отреагировали на идею Украины о продаже воды в Крым Политика, 19:26 «Челси» ушел от поражения в матче с «Лестером» в чемпионате Англии Спорт, 18:55
Общество ,  
0 

Прилепин стал председателем новой партии «За правду»

В России создана новая партия «За правду», председателем которой стал писатель Захар Прилепин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Как уточняет агентство, на учредительном съезде, который состоялся в здании Центрального телеграфа, по итогам голосования было принято единогласное решение о создании партии.

Первыми заместителями председателя партии стали Александр Бабаков и Александр Казаков, заместителем председателя — Сергей Пускепалис, а секретарем Центрального комитета партии — Александр Воробьев. Политическая партия создана на основе одноименного движения. «Нет ничего удивительного, тем более предосудительного в том, что, конечно же, движению «За правду» нужна организация, которая реализует вещи, касающиеся конституции, социальной жизни, политической, культурной, все это будет воплощаться в жизнь. Именно с этой целью мы создаем партию «За правду», — заявил Прилепин.

О создании движения Прилепин объявил в октябре 2019 года. Он также тогда не исключил своего выдвижения на выборах в Государственную думу в 2021 году. В то время на вопрос журналистов, собирается ли писатель в будущем создать свою партию, Прилепин отметил, что «мысли о партии есть», но это не вопрос сегодняшнего дня.

Подготовкой поправок в Конституцию займутся Прилепин, Мацуев, Терешкова
Политика

Прилепин с начала конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году участвовал в доставке гуманитарной помощи и организовывал поездки российских культурных деятелей на восток страны. В октябре 2016 года он стал заместителем командира батальона по работе с личным составом самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Он ушел с поста летом 2018 года, объяснив, что батальон перешел в ведомство ракетных войск, что не является его спецификой. Прилепин заявлял, что после отставки собирается налаживать культурные, политические, идеологические, экономические и образовательные связи России и ДНР.

Прилепин входит в состав комиссии по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, объявленных президентом России Владимиром Путиным.

Теги: Захар Прилепин, партия
Материалы по теме
Подготовкой поправок в Конституцию займутся Прилепин, Мацуев, Терешкова
Политика
Прилепин объяснил решение создать политическое движение
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter