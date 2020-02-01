Прилепин стал председателем новой партии «За правду»

В России создана новая партия «За правду», председателем которой стал писатель Захар Прилепин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Как уточняет агентство, на учредительном съезде, который состоялся в здании Центрального телеграфа, по итогам голосования было принято единогласное решение о создании партии.

Первыми заместителями председателя партии стали Александр Бабаков и Александр Казаков, заместителем председателя — Сергей Пускепалис, а секретарем Центрального комитета партии — Александр Воробьев. Политическая партия создана на основе одноименного движения. «Нет ничего удивительного, тем более предосудительного в том, что, конечно же, движению «За правду» нужна организация, которая реализует вещи, касающиеся конституции, социальной жизни, политической, культурной, все это будет воплощаться в жизнь. Именно с этой целью мы создаем партию «За правду», — заявил Прилепин.

О создании движения Прилепин объявил в октябре 2019 года. Он также тогда не исключил своего выдвижения на выборах в Государственную думу в 2021 году. В то время на вопрос журналистов, собирается ли писатель в будущем создать свою партию, Прилепин отметил, что «мысли о партии есть», но это не вопрос сегодняшнего дня.