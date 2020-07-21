Госдума разрешила проводить любые выборы в течение трех дней

В тех случаях, когда на голосование дается более одного дня, избиратели не смогут голосовать досрочно или с использованием открепительных удостоверений

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Государственная дума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым голосование на выборах любого уровня в России сможет проводиться в течение не только одного, но и двух или трех дней.

«По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней», — говорится в документе.

В законе отмечается также, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней должно быть принято соответствующей избирательной комиссией не позднее десяти дней после назначения выборов и в дальнейшем не может быть пересмотрено.

При этом при совмещении дней голосования на выборах разных уровней решение, как долго будет продолжаться голосование, должна принимать избирательная комиссия, которая организует выборы более высокого уровня.

В тех случаях, когда на голосование дается более одного дня, избиратели не смогут голосовать досрочно или с использованием открепительных удостоверений. В то же время избиркомы смогут проводить голосование на открытом воздухе — «на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах)».