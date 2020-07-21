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Госдума разрешила проводить любые выборы в течение трех дней

В тех случаях, когда на голосование дается более одного дня, избиратели не смогут голосовать досрочно или с использованием открепительных удостоверений
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым голосование на выборах любого уровня в России сможет проводиться в течение не только одного, но и двух или трех дней.

«По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней», — говорится в документе.

В законе отмечается также, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней должно быть принято соответствующей избирательной комиссией не позднее десяти дней после назначения выборов и в дальнейшем не может быть пересмотрено.

При этом при совмещении дней голосования на выборах разных уровней решение, как долго будет продолжаться голосование, должна принимать избирательная комиссия, которая организует выборы более высокого уровня.

В тех случаях, когда на голосование дается более одного дня, избиратели не смогут голосовать досрочно или с использованием открепительных удостоверений. В то же время избиркомы смогут проводить голосование на открытом воздухе — «на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах)».

Как проходило голосование по поправкам в Конституцию. Главное
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Новый закон вступит после официальной публикации при условии одобрения Советом Федерации и подписания президентом России. При этом новые нормы применяются только к выборам, назначенным после его вступления в силу.

Многодневное голосование в России впервые было проведено в ходе плебисцита, на который были вынесены поправки к Конституции. При этом голосование проводилось на протяжении даже не трех дней, а целой недели, с 25 июня по 1 июля. Пролонгацию этого периода председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова объяснила стремлением сократить угрозу заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за счет разведения потоков избирателей «как во времени, так и в пространстве».

«В общей сложности предлагаем, чтобы у наших граждан была возможность проголосовать, когда им наиболее удобно, в течение семи дней. Вот это то, что касается рассредоточения во времени», — заявила Памфилова 1 июня.

Путин заявил об отсутствии вспышки COVID после голосования за поправки
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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

После подведения итогов голосования глава ЦИК предложила президенту Владимиру Путину продлить срок проведения голосования на выборах всех уровней.

«Опросили людей — оказалось, им очень понравились те процедуры, которые мы предложили. <...> Может быть, рассмотреть возможность не одного дня голосования, чтобы тоже обеспечить вот эту безопасность, может быть, два или три дня», — сказала тогда Памфилова.

Глава ЦИК также сообщила, что на два-три дня планируется растянуть уже голосование на выборах, которые пройдут в России в ближайший единый день голосования, 13 сентября 2020 года.

Как жители России голосуют по поправкам в Конституцию. Фоторепортаж
Фотогалерея 

13 сентября в России должны пройти выборы губернаторов в 18 регионах и депутатов местных парламентов еще в 11, а также довыборы депутатов Госдумы в четырех одномандатных округах, довыборы депутатов региональных законодательных собраний в 28 регионах и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в столицах 22 регионов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Госдума, выборы, голосование
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