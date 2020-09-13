В СПЧ не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

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В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не зафиксировали серьезных нарушений на текущих выборах. Об этом заявил член СПЧ Александр Брод на брифинге по итогам наблюдения на выборах в Общественной палате Российской Федерации.

«Серьезных нарушений мы не зафиксировали за эти дни. Были проблемные сообщения. В Челябинской области не опечатали ящик для голосования. В Ростовской области на одном из участков в городе Гуково, где был вброс, отстранены от работы два члена участково-избирательной комиссии и аннулированы вчерашние итоги голосования», — сказал Брод.

Также нарушений в дни голосования не обнаружил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов. Он наблюдал за выборами в Камчатском крае, там, по словам правозащитника, за последние пять лет не было никаких нарушений и жалоб по процедуре подсчета голосов.

Ранее о нескольких тысячах сообщений о нарушениях сообщало движение «Голос». Так, по данным движения, в нескольких регионах наблюдатели заявляли о том, что члены избиркомов мешают их работе. В ЯНАО, Краснодарском крае, Владимирской, Рязанской и Челябинской областях, Москве и других субъектах журналисты также сообщали о запретах производить фото и видеосъемку.