В МВД заявили о массовых вбросах фейков в соцсетях во время выборов

По мнению замглавы МВД Александра Горового, фейки о нарушениях распространяются для провокаций. Он пообещал отработать каждое сообщение в спокойном режиме. До этого в СПЧ не увидели серьезных нарушений на выборах

Избирательный участок в Тамбове (Фото: Лев Власов / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Полиция зафиксировала «массированные вбросы» фейковой информации во время проведения выборов. Об этом заявил заместитель главы МВД Александр Горовой на пресс-конференции в Центризбиркоме, трансляция которой ведется на YouTube.

«Мы четко видим массированные вбросы для последующей раскрутки в социальных сетях и СМИ», — рассказал Горовой. По его словам, МВД фиксирует сообщения о якобы подкупах и подвозах избирателей, уничтожении агитационных материалов, незаконной выдаче бюллетеней, вмешательстве в работу местных избиркомов.

«Мы на это не поведемся, исходя из требований избирательного, уголовного законодательства, а также Кодекса об административных правонарушениях», — отметил замглавы МВД. Горовой пообещал отработать каждое из сообщений в спокойном режиме, даже если они будут носить системный характер.

По его словам, силовики не выявили нарушений, способных повлиять на исход выборов.