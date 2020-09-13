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В МВД заявили о массовых вбросах фейков в соцсетях во время выборов

По мнению замглавы МВД Александра Горового, фейки о нарушениях распространяются для провокаций. Он пообещал отработать каждое сообщение в спокойном режиме. До этого в СПЧ не увидели серьезных нарушений на выборах
Избирательный участок в Тамбове
Избирательный участок в Тамбове (Фото: Лев Власов / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Полиция зафиксировала «массированные вбросы» фейковой информации во время проведения выборов. Об этом заявил заместитель главы МВД Александр Горовой на пресс-конференции в Центризбиркоме, трансляция которой ведется на YouTube.

«Мы четко видим массированные вбросы для последующей раскрутки в социальных сетях и СМИ», — рассказал Горовой. По его словам, МВД фиксирует сообщения о якобы подкупах и подвозах избирателей, уничтожении агитационных материалов, незаконной выдаче бюллетеней, вмешательстве в работу местных избиркомов.

«Мы на это не поведемся, исходя из требований избирательного, уголовного законодательства, а также Кодекса об административных правонарушениях», — отметил замглавы МВД. Горовой пообещал отработать каждое из сообщений в спокойном режиме, даже если они будут носить системный характер.

По его словам, силовики не выявили нарушений, способных повлиять на исход выборов.

В СПЧ не зафиксировали серьезных нарушений на выборах
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Фото: eao.ru

11 сентября в России начались региональные и местные выборы. Впервые в истории страны они проходят в течение трех дней: пятница и суббота стали днями досрочного голосования, воскресенье — основным днем. Граждане в десятках регионов выбирают губернаторов, депутатов местных и региональных заксобраний, также проходят довыборы в Госдуму по нескольким одномандатным округам.

Ранее 13 сентября член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод сообщил, что за время проведения выборов не было выявлено серьезных нарушений.

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Голосование на выборах губернатора Еврейской автономной области на придомном избирательном участке

В качестве примеров нарушений он привел инцидент в Ростовской области, где после вброса аннулировали итоги голосования на одном участке, и неопечатанную урну в Челябинской области.

Представители движения в защиту прав избирателей «Голос» заявляли, что получили тысячи сообщений о нарушениях на выборах, среди которых подкуп и принуждение избирателей к голосованию, вмешательство в работу наблюдателей и журналистов со стороны членов участковых избирательных комиссий.

Автор: Михаил Котляр
Теги: выборы, МВД, Россия, вбросы
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