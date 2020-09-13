Экзитпол показал победу врио губернатора Иркутской области на выборах

Игорь Кобзев с супругой во время голосования на досрочных выборах губернатора на избирательном участке №604 в школе №76 (Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, который баллотируется как самовыдвиженец, лидирует на выборах главы региона с 63,6% голосов, следует из экзитпола ВЦИОМ (есть у РБК)

Опрос проводился на 150 избирательных участках региона. Всего были опрошены более 66,3 тыс. человек. Ответили 57,8% респондентов, отказались от ответа — 42,2%.

По данным Центризбиркома, после обработки 0,93% протоколов Кобзев получает 61,44% голосов. Данные приведены на информационном табло ЦИК, передает коррепондент РБК.

Далее идет кандидат от КПРФ Михаил Щадов, за него проголосовали 18,33% избирателей. Замыкает тройку Андрей Духовников (ЛДПР) с 6,56% голосов.

Геннадий Щадов (КПСС) набирает 5,44%, Лариса Егорова («Справедливая Россия») — 5,22%.