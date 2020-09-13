Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа

За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов местного парламента. За должность также боролись Андрей Смыченкова из ЛДПР и директор «Архангельскавтодора» Игорь Пинаев

Юрий Бездудный (Фото: Собрание депутатов Ненецкого автономного округа)

Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) избрали Юрия Бездудного главой региона, ранее он был временно исполняющим обязанности губернатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

За Бездудного проголосовали 14 парламентариев (заксобрание состоит из 19 депутатов).

Для избрания на должность губернатора президент страны Владимир Путин внес на рассмотрение законодательного собрания кандидатуры Бездудного, а также депутата окружного собрания Андрея Смыченкова (партия ЛДПР) и директора государственного казенного учреждения Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» Игоря Пинаева.

Бездудный родился 1 мая 1969 года в Брянской области. Окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. Калинина, Орловскую региональную академию госслужбы и Московский психолого-социальный институт.