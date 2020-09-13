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Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа

За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов местного парламента. За должность также боролись Андрей Смыченкова из ЛДПР и директор «Архангельскавтодора» Игорь Пинаев
Юрий Бездудный
Юрий Бездудный (Фото: Собрание депутатов Ненецкого автономного округа)

Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) избрали Юрия Бездудного главой региона, ранее он был временно исполняющим обязанности губернатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

За Бездудного проголосовали 14 парламентариев (заксобрание состоит из 19 депутатов).

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Фото: Юрий Бездудный / VK

Для избрания на должность губернатора президент страны Владимир Путин внес на рассмотрение законодательного собрания кандидатуры Бездудного, а также депутата окружного собрания Андрея Смыченкова (партия ЛДПР) и директора государственного казенного учреждения Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» Игоря Пинаева.

Бездудный родился 1 мая 1969 года в Брянской области. Окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. Калинина, Орловскую региональную академию госслужбы и Московский психолого-социальный институт.

С 1987 по 2007 год находился на службе в органах государственной безопасности СССР и России. С 2007 по 2012 год занимал должность заместителя главы администрации Брянска. В 2013-2014 годах являлся вице-президентом ООО «Интерактивный банк».

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С 2014 по 2019 год был заместителем главы администрации Одинцовского муниципального района Московской области. С марта прошлого года занимал пост заместителя губернатора Ненецкого автономного округа. В апреле текущего года был назначен Путиным на должность временно исполняющего обязанности губернатора НАО.

Бездудный возглавил регион после отставки Александра Цыбульского, который другим указом президента был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области. Предыдущий архангельский губернатор Игорь Орлов в апреле заявил, что решил уйти в отставку из-за результатов социологических исследований. РБК писал, что опросы показали, что Орлов входил в пятерку глав регионов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения. На результатах его работы сказалось строительство полигона на станции Шиес, куда должны были свозить мусор из Москвы.

В начале мая власти НАО и Архангельской области объявили о запуске процесса объединения регионов и подписали соответствующий меморандум. Источники РБК уточняли, что референдум об объединении пройдет в течение этого года. Собеседник РБК пояснял, что объединение экономически выгодно не только Архангельской области, но и НАО, бюджет которого во многом зависит от нефтегазовых доходов. В июле Бездудный сообщил, что властям обоих регионов пришлось отказаться от этой идеи, поскольку она вызвала протестные настроения и повлияла на отрицательные результаты голосования по поправкам в Конституцию в НАО — регион стал единственным, где большинство выступило против внесения изменений в основном документе.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Ненецкий автономный округ, выборы губернатора, Юрий Бездудный
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