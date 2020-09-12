КПРФ заявила о раздаче штампов с сейф-пакетов на УИК под Иркутском

На УИК 1487 в Усолье-Сибирском члены комиссии поставили подписи на штампах, скрепляющих сейф-пакет с результатами голосования за пятницу, после чего вырезали ножницами штампы и раздали наблюдателям, сообщили РБК в штабе кандидата от КПРФ Михаила Щапова.

Всего на сейф-пакете, который создан для обеспечения неприкосновенности отданных голосов между днями голосования, четыре таких штампа и их хватило всем наблюдателям на участке, пояснили в штабе.

По факту нарушения составлена жалоба, пояснил представитель штаба коммуниста.

В Иркутской области проходит второй из трех дней досрочных выборов губернатора. В гонке, в частности, участвует назначенный президентом врио главы региона Игорь Кобзев, который баллотируется как самовыдвиженец, и депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов.