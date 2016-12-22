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Эрдоган рассказал о попытке «экономического убийства» Турции
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Эрдоган рассказал о попытке «экономического убийства» Турции
Политика, 13:00
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Эрдоган рассказал о попытке «экономического убийства» Турции
Турецкий президент заявил о «гнусной экономической атаке» на Анкару. По его словам, он должен «преподать урок» тем, кто пытается эксплуатировать Турцию, используя курс национальной валюты
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Dado Ruvic / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что резкое падение курса турецкой лиры к доллару стало «попыткой экономического убийства» Турции. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в стране сложилась непростая ситуация после заявлений из США, после которых Турция столкнулась с «гнусной экономической атакой». Эрдоган отметил, что за 15 лет уровень инфляции в стране никогда не соответствовал поставленным целям Центробанка, но после повышения базовой процентной ставки Турция увидит «результат независимости» регулятора. Комментируя ситуацию с процентными ставками, турецкий лидер подчеркнул: «Мое терпение имеет свои пределы».

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Эрдоган связывает падение курса лиры с «операцией [внешних сил] против Турции», подразумевая дипломатический конфликт с США, начавшийся в середине 2017 года. В августе отношения Анкары и Вашингтона обострились после введения американских санкций против турецких министров внутренних дел и юстиции. США ввели ограничения из-за отказа Турции освободить задержанного в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона, арестованного по подозрению в шпионаже и за связи с проповедником Фетуллахом Гюлленом, считающимся террористом в Турции.

Однако аналитики J.P. Morgan Asset Management связали экономические проблемы Анкары с комплексом структурных и геополитических проблем. По их словам, Турция испытывает дефицит внешней торговли, притом что около 40% долга турецкого правительства номинировано в долларах США.

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С начала 2018 года Центробанк Турции повышает базовую процентную ставку, в последний раз ее подняли 13 сентября — с 17,75 до 24% годовых. Перед повышением Эрдоган призывал регулятор снизить ставку, назвав ее слишком высокой, а также обвинил ЦБ в некорректных действиях, последствиями которых стала высокая инфляция. Ранее турецкий лидер издал указ, ограничивающий использование иностранной валюты при сделках внутри страны, из-за чего курс лиры на торгах упал на 3,3%.

После повышения процентной ставки курс лиры укрепился по отношению к доллару, повлияв и на курс рубля, который, в свою очередь, усилил свои позиции к доллару и евро. Однако с начала года турецкая лира потеряла более 40% по отношению к доллару США. В мае Эрдоган призывал граждан Турции переводить сбережения в национальную валюту, чтобы укрепить ее. В августе президент Турции призвал граждан страны не переживать из-за падения курса лиры, добавив, что «с нами наш народ, с нами Бог».

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган , Турция , турецкая лира , курсы валют
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