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ЦБ Турции не прислушался к Эрдогану и поднял базовую процентную ставку
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ЦБ Турции не прислушался к Эрдогану и поднял базовую процентную ставку
Финансы, 15:36
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ЦБ Турции не прислушался к Эрдогану и поднял базовую процентную ставку
Ставку решено поднять до 24% — и это выше ожиданий аналитиков. Эксперты заявляли, что без повышения, против которого выступал президент страны Реджейп Тайип Эрдоган, турецкую лиру ждет дальнейшее падение
Штаб-квартира Центрального банка Турецкой Республики в Анкаре (Фото: STR / EPA / ТАСС)

Центробанк Турции принял решение повысить базовую процентную ставку сразу на 6,25 п.п. — с 17,75 до 24% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ поднимает ставку в третий раз с начала года. Причем в этот раз размер повышения превысил ожидания экспертов: аналитики Bloomberg прогнозировали увеличение ставки до 21%. «Центральный банк Турции не может позволить себе создавать больше неопределенности в отношении своей денежно-кредитной политики», — заявил агентству управляющий в PineBridge Investments в Лондоне Андерс Фергеманн, отметив, что решение оставить ставку без изменений может вызвать новые проблемы у турецкой лиры. ​Экономисты, опрошенные Reuters, также прогнозировали повышение.

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За несколько часов до заседания ЦБ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал обратного — снижения ставки, назвав ее слишком высокой. Эрдоган обвинил Банк Турции в неправильных действиях, которые привели к высокой инфляции. «Я никогда не видел, чтобы Центробанк выполнял прогноз по инфляции на конец года», — сказал президент. Кроме того, ранее он издал указ, которым ограничил использование иностранной валюты в сделках внутри страны. На фоне этих действий Эрдогана турецкая лира упала в ходе торгов на 3,3%.

После повышения процентной ставки турецкая лира укрепилась по отношению к доллару, поднявшись почти на 3%. Кроме того, это повлияло на курс рубля, который на торгах в четверг укрепился и к евро, и к доллару.

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В этом году Анкара столкнулась с валютным кризисом, кроме того, в стране резко усилилась инфляция. Турецкая лира с начала года по отношению к американскому доллару потеряла более 40%. В августе рост потребительских цен в стране ускорился до 17,9% в годовом выражении (в июле показатель составлял 15,85%). А в августе, после повышения Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий из республики в два раза, соотношение лира — доллар достигло исторического минимума.​

Президент Эрдоган связывал экономические проблемы страны именно с конфликтом с США, называя это «операцией [внешних сил] против Турции». Однако аналитики J.P. Morgan Asset Management считают, что турецкая экономика попала в эпицентр структурных и геополитических проблем.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Турция , турецкая лира , базовая ставка
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